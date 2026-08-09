Arsenal, Martin Zubimendi transferi için devasa bir fiyat belirledi

Londra temsilcisi Arsenal, orta saha hattını güçlendirme yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Mikel Arteta, kadroyu daha rekabetçi hâle getirmek amacıyla transfer piyasasında aktif rol oynuyor ve bu durum bazı kilit oyuncuların geleceğini sorgulatıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, Newcastle United kaptanı Bruno Guimarães'in Londra ekibine katılması, İspanyol orta saha oyuncusu Martin Zubimendi'nin takımdaki konumunu büyük ölçüde değiştirdi. Daha önce ilk 11'de düzenli olarak forma giyen oyuncunun, artık teknik direktörün planlarında eskisi kadar garanti bir yeri bulunmuyor.

Hatırlanacağı üzere Arsenal, yaz transfer döneminde Newcastle kaptanı Bruno Guimarães'i 75 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı. Londra kulübü ayrıca kanat oyuncusu Christos Kolis ile kaleci Illan Meslier'yi de transfer etti.

28 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, Arsenal formasıyla önemli başarılara imza atmayı hedefliyor. Guimarães, kulübün resmî internet sitesine verdiği röportajda kariyerinin zirvesine ulaştığını ve takımıyla kupalar kazanmak istediğini özellikle vurguladı.

Zubimendi'nin durumu ve transfer bedeli

Ancak bu yıldız transferi, Martin Zubimendi'nin geleceğini tehlikeye attı. Geçen yaz Real Sociedad'dan 60 milyon sterlin karşılığında transfer edilen İspanyol oyuncu, sezonun son bölümünde istikrarını kaybetti. İngiltere Premier Lig'indeki şampiyonluk yarışında ve Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye karşı oynanan kritik maçta ilk 11'de yer almadı.

Durumdan haberdar olan Arsenal yönetimi, oyuncuyu satmak zorunda kalması hâlinde bonservis bedelinin en az 90 milyon avro (77 milyon sterlin) olması gerektiğini düşünüyor. Londra ekibi, oyuncusunu düşük bir bedelle göndermeye niyetli değil.

Avrupa devlerinin ilgisi

Zubimendi'nin belirsiz durumu, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini hemen çekti. Özellikle Real Madrid , İspanyol orta saha oyuncusunu kadrosuna katma seçeneklerini değerlendiriyor. Eflatun-beyazlılar, daha önce Rodri'yi transfer edememelerinin ardından Zubimendi'yi uygun bir alternatif olarak görüyor.

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso da bu yarışta aktif rol oynuyor. Alonso, Real Sociedad altyapısında birlikte çalıştığı öğrencisini Stamford Bridge'e getirmek istiyor ve kulüp yönetimini transferi gerçekleştirmeye ikna etmeye çalışıyor. Bu iki Avrupa devinin rekabeti, Arsenal'in belirlediği yüksek bonservis bedelinin karşılanmasını sağlayabilir.