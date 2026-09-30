Shavkatjon Boltayev Asya Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Özbek boksör Shavkatjon Boltayev, Aichi–Nagoya 2026 Asya Oyunları'nda bronz madalyanın sahibi oldu. 70 kg kategorisinde mücadele eden sporcu, finale yükselmek için Kazak boksör Torexan Sabirxan ile karşılaştı.

Çekişmeli geçen yarı final mücadelesinde Boltayev iyi bir performans sergileyerek rakibine karşı ciddi bir direnç gösterdi. Ancak hakemler nihai kararlarında üstünlüğü Sabirxan'a verdi.

Kazak boksör 5-0'lık skorla galip gelerek finale yükseldi.

Yarı final, bronz madalya garantisi

Boltayev finale çıkma şansını kaybetmiş olsa da, yarı finale kadar ulaşması ona Asya Oyunları madalyasını garantiledi.

Boks müsabakaları yönetmeliğine göre, yarı finalde mağlup olan iki sporcu bronz madalya ile ödüllendirilir.

Böylece Shavkatjon Boltayev Aichi–Nagoya 2026 Asya Oyunları'nın bronz madalya sahibi oldu.

Rakibi Torexan Sabirxan ise finalde altın madalya için mücadele etme hakkı kazandı.

Özbek boksörler için mücadele devam ediyor

Boltayev'in sonucu, Özbekistan delegasyonuna bir madalya daha kazandırdı. Milli boks takımı temsilcileri, turnuvanın geri kalan maçlarında da ödüller için mücadele etmeye devam ediyor.

Shavkatjon Boltayev için Aichi–Nagoya 2026, bronz madalya ile sona erdi.