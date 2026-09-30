Sporcu Baltık Denizi'nde 160 km yüzdü

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Sporcu Baltık Denizi'nde 160 km yüzdü

Baltık Denizi'nde gerçekleştirilen uzun mesafe yüzme denemesi 55 saat sürdü. Sporcu bu süre zarfında 160 kilometre mesafe kat etti. Yüzme boyunca uyumadı ve hiç durmadı.

Denemenin son kısmında aşırı yorgunluk nedeniyle halüsinasyonlar başladı. Buna rağmen sporcu hareketine devam ederek belirlenen hedefe ulaştı.

Bu girişimin temel amacı sadece bir spor başarısı kaydetmekle sınırlı değildi. Yüzme, çocukların tedavisi için 200 bin avro bağış toplamak amacıyla düzenlendi.

Sporcu, Polonya kıyısından start alarak Baltık Denizi üzerinden İsveç'e doğru ilerledi. Rota haritasında Almanya, Danimarka ve İsveç kıyıları yer aldı.

55 saat süren deneme sona erdiğinde, bu yüzme 160 kilometrelik mesafenin durmaksızın katedilmesiyle tamamlanmış oldu. Toplanan fonların çocukların tedavisine yönlendirilmesi planlanıyor.

SporcuYüzmeBağışTedaviBaltık Denizi
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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