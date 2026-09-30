Starlink, Ekvador'da standart akıllı telefonlar için uydu internetini kullanıma sundu

Ixbt.com'a göre, SpaceX'e ait Starlink sistemi, Ekvador'da standart akıllı telefonları doğrudan uydulara bağlayan yeni bir hizmeti başlattı. Bu adım, iletişim araçlarının ulaşamadığı uzak bölgelerde mobil internet ve mesajlaşma imkanlarını kökten iyileştirmeyi hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni Mobile hizmeti, devlet operatörü CNT_EC ile iş birliği içinde hayata geçirildi. Sistemin temel avantajı, kullanıcıların herhangi bir ek cihaz veya özel donanıma ihtiyaç duymadan kendi standart telefonlarıyla bağlantı kurabilmeleridir.

Kapsama alanı ve teknolojik imkanlar

Bu yenilikçi sistem, öncelikle geleneksel mobil ağların bulunmadığı veya stabil çalışmadığı bölgeler için tasarlandı. Ekvador'un kıyı bölgeleri, dağlık ve ormanlık alanları tamamen kapsama altına alındı.

Sürecin başlangıç aşamasında, uydu bağlantısının ülke topraklarının yüzde 82,4'ünü kapsadığı belirtildi. Ayrıca teknoloji, kıyıdan 12 deniz mili mesafeye kadar olan su havzalarına da yayılarak denizciler için ek güvenlik sağlıyor.

Latin Amerika'daki gelişim süreci

Bu proje, Starlink ve CNT şirketleri arasındaki önceki iş birliğinin mantıklı bir devamı oldu. Taraflar daha önce, Galapagos Adaları da dahil olmak üzere fixed uydu interneti kurulumu konusunda çalışmalar yürütmüştü.

Ekvador, alçak dünya yörüngesindeki uydulara mobil cihazları doğrudan bağlama teknolojisinin hayata geçirildiği Latin Amerika'daki ilk ülkelerden biri oldu. Bölgede bu konudaki liderlik, Entel operatörünün Starlink Direct-to-Cell hizmetini başlattığı Kasım 2025'te Şili'ye aitti.

Bundan birkaç ay sonra SpaceX ve +Móvil operatörü, Panama'da da Starlink Mobile hizmetini sundu. Uzmanlara göre, bu tür teknolojiler gelecekte dünya genelindeki iletişim kısıtlamalarını ortadan kaldırmada önemli bir faktör olacaktır.