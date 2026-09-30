Turabek Khabibullayev Asya Oyunları finaline yükseldi

Özbek boksör Turabek Khabibullayev, Aichi–Nagoya-2026 Asya Oyunları'nda finale yükseldi. 90 kg sıkletinde mücadele eden sporcu, yarı finalde Hintli Kapil Pokhariya'yı mağlup ederek altın madalya için dövüşme hakkı kazandı.

Khabibullayev için yarı final maçı belirleyici bir öneme sahipti. Özbek boksör, maçın başından itibaren inisiyatifi elinde tutarak rakibine kendi oyun tarzını kabul ettirmeye çalıştı.

Maçın sonunda hakemler galibiyeti Khabibullayev'e verdi — 4:1.

Khabibullayev'den güven veren yarı final

Kapil Pokhariya'ya karşı yapılan maçta Turabek Khabibullayev aktif bir performans sergiledi. Özbek boksör, rakibinin ataklarına yerinde karşılık vererek maç boyunca üstünlüğünü korudu.

Hakemlerin nihai kararı da bu üstünlüğü tescilledi.

Turabek Khabibullayev — 4:1 kazanan.

Bu sonuçla Asya Oyunları'nda finale adını yazdırdı.

Şimdi hedef altın madalya

Khabibullayev için Aichi–Nagoya-2026'daki ana hedef artık daha yakın. Özbek boksör finalde turnuvanın en büyük ödülü olan altın madalya için ringe çıkacak.

Finaldeki rakibi ve maç saati daha sonra belli olacak.

Turabek Khabibullayev'in finale yükselmesi, Özbekistan boks takımı için de önemli bir başarı oldu. Şimdi tüm dikkatler 90 kg sıkletindeki final maçına çevrildi.

Özbek boksör, Aichi–Nagoya-2026'da Asya şampiyonu olmak için bir maç daha yapacak.