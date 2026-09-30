Futbolcunun reddettiği tahta televizyon sunucusu oturdu

·2·Dünya
Futbolcunun reddettiği tahta televizyon sunucusu oturdu

Uganda'nın Tooro Krallığı'nda eski televizyon sunucusu Edward Rukidi Kijanangoma, yeni kral olarak tahta çıktı. 29 Eylül'de düzenlenen geleneksel törende Edward Rukidi Nyabongo I adını aldı. Bu haber Reuters tarafından bildirildi.

56 yaşındaki Kijanangoma, merhum kral Oyo Nimba Kabamba Iguro Rukidi IV'ün kuzenidir. Oyo, 27 Ağustos'ta ABD'de 34 yaşında kanserden hayatını kaybetmişti. Kijanangoma, Tooro Krallığı'nın 13. hükümdarı oldu.

Yeni kral, Batoro halkının yönetici Babiito klanından oluşan 21 kişilik bir komite tarafından seçildi. Kijanangoma daha önce Uganda Broadcasting Corporation kanalında haber sunucusu ve editör olarak çalışmıştı.

Tahtın varisliği, merhum kralın ölümünden sonra tartışmalı bir hal aldı. Oyo'nun annesi Best Kemigisa ve kız kardeşi Prenses Ruth Komuntale, merhum kralın küçük bir oğlu olduğunu ve vasiyetinde çocuğun taht varisi olarak gösterildiğini iddia etti. Ancak Babiito klanı lideri Charles Kayondo Kamurasi, bu çocuğun klan tarafından bilinmediğini belirtti.

Daha önce kraliyet komitesi, Oyo'nun kuzeni olan ve Londra'da futbol oynayan George Desmond Kamurasi'yi varis olarak seçmişti. Ancak o tahtı reddetti ve bunun üzerine Kijanangoma yeni kral olarak seçildi.

Taç giyme töreni, Tooro Krallığı'nın başkenti Fort-Portal'daki Karuziika Sarayı'nda gerçekleşti. Törende geleneksel danslar, davul sesleri, sembolik savaş gösterileri ve kraliyet ritüelleri yapıldı. Tören kapsamında boğa kurban edildi ve tavuk kanı kullanıldı. Etkinliğe Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni de katıldı.

Yeni kral ilk konuşmasında Tooro halkının kültürünü, geleneklerini ve göreneklerini koruyacağına söz verdi. Ayrıca halkı çevreyi korumaya çağırdı.

Bilgi olarak, Uganda seçilmiş bir başkan tarafından yönetilen anayasal bir cumhuriyettir. Ülkedeki tarihi krallıklar siyasi güce sahip değildir, ancak kültürel miras ve ulusal kimliğin önemli sembolleri olarak korunmaktadır.

Edward Rukidi KijanangomaTooro KrallığıUganda Broadcasting CorporationYoweri MuseveniUganda
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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