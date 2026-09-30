SpaceX, süper ağır Falcon Heavy roketini fırlatma rampasına taşıdı

Havacılık ve uzay devi SpaceX, en güçlü ve benzersiz Falcon Heavy roketini yatay konumda bir taşıyıcı yardımıyla Kennedy Uzay Merkezi'ndeki ünlü LC-39A fırlatma rampasına çıkardı. Bu operasyon, ABD ulusal güvenliğini sağlamaya yönelik gizli bir görevi yerine getirmek üzere tasarlanan yaklaşan büyük uçuşa hazırlık sürecinin önemli bir aşamasını oluşturuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com yayınının bildirdiğine göre, bu süper ağır roket, ABD Ulusal Keşif Ofisi ve Uzay Kuvvetleri çıkarları doğrultusunda düzenlenen gizli NROL-97 görevini gerçekleştirecek. Şu anda uzmanlar tüm sistemleri test ediyor ve uçuş öncesi hazırlıkları son aşamaya getiriyorlar.

Uçuş tarihi ve detayları

Belirtildiğine göre, Falcon Heavy roketinin bir sonraki önemli uçuşunun 1 Ekim 2026 tarihinde ABD Doğu saati ile 23:53'te tarihi 39A rampasından gerçekleştirilmesi planlanıyor. Görev sırasında faydalı yükün yörüngeye çıkarılması ve güvenliğinin sağlanması temel görev olarak belirlendi.

Roket uzaya çıkıp görevini tamamladıktan sonra yan hızlandırıcılarının Dünya'ya başarılı bir şekilde dönmesi bekleniyor. Plana göre, bu parçaların LZ-1 ve LZ-2 iniş sahalarına yumuşak bir şekilde iniş yapması gerekiyor. Bu uçuşta daha önce kullanılmış yan hızlandırıcıların tercih edilmesi dikkat çekicidir: bunlardan biri dördüncü, diğeri ise ikinci uzay yolculuğuna çıkıyor.

Falcon Heavy tarihindeki başarılar

SpaceX şirketinin süper ağır roket taşıyıcısı, ilk çıkışını 2028 yılında gerçekleştirmişti. O günden bu yana geçen süre zarfında bu modeldeki roketler toplam 13 yörünge görevini başarıyla tamamladı. En önemlisi, bunların tamamı yüzde yüzlük bir başarı oranıyla sonuçlandı.

İstatistiksel verilere göre, Falcon Heavy'nin katıldığı hiçbir fırlatma, faydalı yük kaybı veya yörüngeye çıkarma sırasında yaşanan bir acil durumla sonuçlanmadı. Bu durum, şirket teknolojilerinin ne kadar yüksek düzeyde güvenilir ve mükemmel olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.