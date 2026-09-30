Lionel Scaloni, Arjantin Milli Takımı'nda taktiksel değişiklikleri başlattı

Arjantin Milli Takımı teknik direktörü Lionel Scaloni, efsanevi forvet Lionel Messi'nin uluslararası kariyerini noktalamasının ardından yeni bir döneme hazırlanıyor. Goal.com'un haberine göre, teknik adam Cordoba'da Bolivya ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde takımın oyun tarzını kökten değiştirmeyi ve yeni taktiksel çözümleri denemeyi hedefliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bilindiği üzere 39 yaşındaki Lionel Messi, Ağustos ayı sonunda uluslararası kariyerini noktaladığını açıklamıştı. Buna rağmen, önümüzdeki hafta Monumental Stadyumu'nda Benin'e karşı oynanacak özel veda maçında resmen sahaya çıkacak. Bu nedenle, Arjantinliler için bu geçiş dönemindeki ilk ciddi sınav olacak.

Efsanevi numara geçici olarak boş kalacak

Lionel Messi'nin milli takımdaki sembolik 10 numaralı formasının önümüzdeki maçlarda geçici olarak boş kalacağı açıklandı. Lionel Scaloni, Cordoba'daki basın toplantısında bu numarayı hemen başka bir oyuncuya verme niyetinde olmadığını ve efsanevi kaptan resmen veda edene kadar kimseye vermeyeceklerini doğruladı.

Goal.com'un Scaloni'den aktardığına göre, "Bu maçlar için numarayı zorunlu olarak birine vermemiz gerekmiyor, bu yüzden Leo'nun veda maçına kadar onu kimseye sunmayacağız." Teknik direktör ayrıca, gelecekte bu büyük sorumluluk gerektiren numarayı kimin giyeceğine henüz karar vermediklerini de sözlerine ekledi.

Yeni taktiksel arayışlar dönemi

Milli takım formasıyla 125 gol atarak ülke tarihinin en golcü oyuncusu olan ismin yerini doldurmak, teknik direktör için devasa bir görev. Scaloni, takımın artık farklı bir tarzda oynamaya alışması ve taktiksel olarak gelişmesi gerektiğini kabul ediyor.

Arjantinli çalıştırıcı, "Farklı bir oyun yolu bulacağız. Hazırlık maçları tam da bunun için, yani denemeler yapmak için var," dedi. Aynı zamanda, takımın temel felsefesinin orta sahayı kontrol etmeye devam etmek ve buna dayanarak rakibe uyum sağlamak olduğu vurgulandı.