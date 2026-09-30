Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli piyasaya çıkıyor

·9·Teknoloji
Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli piyasaya çıkıyor

Counterpoint Research analiz şirketinin verilerine göre, dünya genelindeki katlanabilir akıllı telefon pazarı 2026 yılına kadar önemli bir eşiğe ulaşarak toplam sevkiyat hacminde 100 milyon adedi aşacak. Bu rakam, ilk ticari katlanabilir cihazın tanıtıldığı 2019 yılından yedi yıl sonra kaydediliyor. Yeni tahminler arasında Apple markasının bu türdeki ilk cihazı için beklenen satış hacimleri de yer aldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Counterpoint Research'ün kıdemli analisti Li Qin'in tahminlerine göre, iPhone Duo olarak adlandırılması beklenen ilk katlanabilir akıllı telefon, piyasaya çıktığı ilk yılda yaklaşık 6 milyon adet satılabilir. Bu rakam standart iPhone serisine kıyasla daha düşük olup niş bir segmenti temsil etse de, şirket için önemli bir sonuç olarak kabul ediliyor.

Fiyat politikası ve pazar payı

Uzman analizlerine göre, iPhone Duo'nun ekim ayında satışa sunulması ve başlangıç fiyatının 2000 dolar civarında belirlenmesi bekleniyor. Eğer Apple gerçekten 6 milyon adet cihaz satabilirse, dünya katlanabilir akıllı telefon pazarındaki payı anında yüzde 25'e ulaşacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Samsung'un bu yılı yüzde 38 pazar payı ile kapatması beklenirken, Huawei'nin yüzde 22'lik bir orana sahip olacağı öngörülüyor.

Buna rağmen nihai sonuçlar sadece tüketici talebine değil, aynı zamanda Apple'ın yeni nesil cihaz üretim kapasitesini ne kadar hızlı genişletebileceğine de bağlı olacak. IDC verilerine göre, 2026 yılında katlanabilir akıllı telefonlar toplam mobil pazarın yüzde 3'ünden azını oluşturacak ve 2027 yılında da bu payın önemli ölçüde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Teknik özellikler ve beklentiler

Elde edilen bilgilere göre, yeni cihaz içe doğru katlanan bir tasarıma sahip olacak. Akıllı telefon açıldığında 7,6 inçlik bir ekrana sahip olurken, kapalı durumda 5,4 inçlik bir dış ekran görevi görecek. Bu durumda her iki ekran da aynı en-boy oranını koruyacak. Ayrıca modelin fiziksel SIM kart yuvasından vazgeçerek tamamen çift eSIM teknolojisini desteklemesi bekleniyor.

Pazar analistleri, ilk aşamada ana talebin Apple ekosisteminin mevcut kullanıcıları tarafından oluşturulacağını belirtiyor. Ancak bu modelin katlanabilir akıllı telefon pazarı üzerindeki uzun vadeli etkisi henüz belirsizliğini koruyor. Ürünün piyasaya çıkışı diğer rakiplerine göre gecikmiş olsa da, yüksek pazar payı hedeflemesi teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırıyor.

AppleiPhoneKatlanabilir Akıllı TelefonTeknolojiCounterpoint
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ucuz akıllı telefon dönemi sona eriyor, fiyatların artması bekleniyorUcuz akıllı telefon dönemi sona eriyor, fiyatların artması bekleniyor25 Eylül 23:00iPhone 17 küresel pazar payının yüzde altısını ele geçirdiiPhone 17 küresel pazar payının yüzde altısını ele geçirdi27 Ağustos 19:23Apple güvenlik riski nedeniyle eski işletim sistemlerini güncelleme çağrısında bulunduApple güvenlik riski nedeniyle eski işletim sistemlerini güncelleme çağrısında bulunduDün 18:29Apple ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Duo'yu tanıttıApple ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Duo'yu tanıttı9 Eylül 22:50Motorola geniş formatlı katlanabilir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyorMotorola geniş formatlı katlanabilir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor5 Eylül 22:24Apple'da yeni bir dönem başladı: John Ternus yönetimi devraldıApple'da yeni bir dönem başladı: John Ternus yönetimi devraldı4 Eylül 22:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu