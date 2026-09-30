Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli piyasaya çıkıyor

Counterpoint Research analiz şirketinin verilerine göre, dünya genelindeki katlanabilir akıllı telefon pazarı 2026 yılına kadar önemli bir eşiğe ulaşarak toplam sevkiyat hacminde 100 milyon adedi aşacak. Bu rakam, ilk ticari katlanabilir cihazın tanıtıldığı 2019 yılından yedi yıl sonra kaydediliyor. Yeni tahminler arasında Apple markasının bu türdeki ilk cihazı için beklenen satış hacimleri de yer aldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Counterpoint Research'ün kıdemli analisti Li Qin'in tahminlerine göre, iPhone Duo olarak adlandırılması beklenen ilk katlanabilir akıllı telefon, piyasaya çıktığı ilk yılda yaklaşık 6 milyon adet satılabilir. Bu rakam standart iPhone serisine kıyasla daha düşük olup niş bir segmenti temsil etse de, şirket için önemli bir sonuç olarak kabul ediliyor.

Fiyat politikası ve pazar payı

Uzman analizlerine göre, iPhone Duo'nun ekim ayında satışa sunulması ve başlangıç fiyatının 2000 dolar civarında belirlenmesi bekleniyor. Eğer Apple gerçekten 6 milyon adet cihaz satabilirse, dünya katlanabilir akıllı telefon pazarındaki payı anında yüzde 25'e ulaşacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Samsung'un bu yılı yüzde 38 pazar payı ile kapatması beklenirken, Huawei'nin yüzde 22'lik bir orana sahip olacağı öngörülüyor.

Buna rağmen nihai sonuçlar sadece tüketici talebine değil, aynı zamanda Apple'ın yeni nesil cihaz üretim kapasitesini ne kadar hızlı genişletebileceğine de bağlı olacak. IDC verilerine göre, 2026 yılında katlanabilir akıllı telefonlar toplam mobil pazarın yüzde 3'ünden azını oluşturacak ve 2027 yılında da bu payın önemli ölçüde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Teknik özellikler ve beklentiler

Elde edilen bilgilere göre, yeni cihaz içe doğru katlanan bir tasarıma sahip olacak. Akıllı telefon açıldığında 7,6 inçlik bir ekrana sahip olurken, kapalı durumda 5,4 inçlik bir dış ekran görevi görecek. Bu durumda her iki ekran da aynı en-boy oranını koruyacak. Ayrıca modelin fiziksel SIM kart yuvasından vazgeçerek tamamen çift eSIM teknolojisini desteklemesi bekleniyor.

Pazar analistleri, ilk aşamada ana talebin Apple ekosisteminin mevcut kullanıcıları tarafından oluşturulacağını belirtiyor. Ancak bu modelin katlanabilir akıllı telefon pazarı üzerindeki uzun vadeli etkisi henüz belirsizliğini koruyor. Ürünün piyasaya çıkışı diğer rakiplerine göre gecikmiş olsa da, yüksek pazar payı hedeflemesi teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırıyor.