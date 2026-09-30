Avrupa devleri Gonzalo Garcia'nın peşinde: Bonservis bedeli ne kadar?

Fulham'ın 22 yaşındaki forveti Gonzalo Garcia, kısa sürede Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. İnsayder Ekrem Konur'un haberine göre, birçok kulüp İspanyol oyuncunun transferini yakından takip ediyor.

Garcia'nın geleceği etrafındaki durum ilginç bir hal aldı. Fulham, oyuncuyu yakın zamanda Real Madrid'den 40 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Şimdi ise Londra ekibi, onun transferi için çok daha yüksek bir bonservis bedeli talep edebilir.

Söylentilere göre Fulham, Garcia'nın değerini 60-70 milyon Euro civarında değerlendiriyor.

Arbeloa onu Fulham'a getirdi

Gonzalo Garcia'nın Fulham'a transferinde kulübün teknik direktörü Alvaro Arbeloa'nın büyük bir rol oynadığı belirtiliyor.

Arbeloa, Londra ekibinin başına geçtikten sonra İspanyol forveti takımında görmek istedi.

Sonuç olarak Fulham, Real Madrid ile görüşmeler yaparak 22 yaşındaki oyuncunun transferini 40 milyon Euro karşılığında gerçekleştirdi.

Şimdi ise Garcia'nın piyasadaki değeri, önceki transfer ücretinin bile üzerine çıkabilir.

Fulham 60-70 milyon Euro talep ediyor

İnsayder Ekrem Konur'un paylaştığı bilgilerde, Garcia ile ilgilenen kulüplerin isimleri henüz açıklanmadı.

Ancak Fulham'ın oyuncunun bonservisini 60-70 milyon Euroseviyesinde değerlendirdiği bildiriliyor.

Aynı zamanda, oyuncunun eski kulübü Real Madrid'in sözleşmesinde geri alma opsiyonu bulunuyor.

Bu durum Garcia'nın geleceğini daha da ilginç kılıyor. Eğer forvet oyuncusu Premier League'de kendini tam anlamıyla kanıtlarsa, transferi için yeni görüşmeler başlayabilir.

Sözleşme 2031'e kadar

Garcia'nın Fulham ile uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor. Mevcut anlaşması 2031 yazına kadar geçerli.

Bu durum, Londra kulübüne oyuncunun transferi konusundaki görüşmelerde güçlü bir pozisyon sağlıyor. Transfermarkt ise İspanyol oyuncunun güncel piyasa değerini 30 milyon Euro olarak tahmin ediyor.

Böylece Fulham'ın belirlediği 60-70 milyon Euro'luk fiyat, Transfermarkt verilerinin oldukça üzerinde.

Premier League'deki ilk adımları

Gonzalo Garcia, Fulham formasıyla bu sezon Premier League'de 5 maçta sahaya çıktı ve bir kez rakip fileleri havalandırdı.

22 yaşındaki forvet, İngiltere kariyerinin henüz başında. Buna rağmen adının transfer piyasasında geçmesi, Fulham'daki performansına olan ilginin daha da artacağının bir işareti.

Şimdi asıl soru şu: Garcia Fulham'da mı kalacak, yoksa Avrupa'nın dev kulüplerinden biri onun için 60-70 milyon Euro ödemeye hazır mı olacak? Şimdilik insayder net bir kulüp ismi vermedi.