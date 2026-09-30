Avrupa devleri Gonzalo Garcia'nın peşinde: Bonservis bedeli ne kadar?

·5·Spor
Avrupa devleri Gonzalo Garcia'nın peşinde: Bonservis bedeli ne kadar?

Fulham'ın 22 yaşındaki forveti Gonzalo Garcia, kısa sürede Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. İnsayder Ekrem Konur'un haberine göre, birçok kulüp İspanyol oyuncunun transferini yakından takip ediyor.

Garcia'nın geleceği etrafındaki durum ilginç bir hal aldı. Fulham, oyuncuyu yakın zamanda Real Madrid'den 40 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Şimdi ise Londra ekibi, onun transferi için çok daha yüksek bir bonservis bedeli talep edebilir.

Söylentilere göre Fulham, Garcia'nın değerini 60-70 milyon Euro civarında değerlendiriyor.

Arbeloa onu Fulham'a getirdi

Gonzalo Garcia'nın Fulham'a transferinde kulübün teknik direktörü Alvaro Arbeloa'nın büyük bir rol oynadığı belirtiliyor.

Arbeloa, Londra ekibinin başına geçtikten sonra İspanyol forveti takımında görmek istedi.

Sonuç olarak Fulham, Real Madrid ile görüşmeler yaparak 22 yaşındaki oyuncunun transferini 40 milyon Euro karşılığında gerçekleştirdi.

Şimdi ise Garcia'nın piyasadaki değeri, önceki transfer ücretinin bile üzerine çıkabilir.

Fulham 60-70 milyon Euro talep ediyor

İnsayder Ekrem Konur'un paylaştığı bilgilerde, Garcia ile ilgilenen kulüplerin isimleri henüz açıklanmadı.

Ancak Fulham'ın oyuncunun bonservisini 60-70 milyon Euroseviyesinde değerlendirdiği bildiriliyor.

Aynı zamanda, oyuncunun eski kulübü Real Madrid'in sözleşmesinde geri alma opsiyonu bulunuyor.

Bu durum Garcia'nın geleceğini daha da ilginç kılıyor. Eğer forvet oyuncusu Premier League'de kendini tam anlamıyla kanıtlarsa, transferi için yeni görüşmeler başlayabilir.

Sözleşme 2031'e kadar

Garcia'nın Fulham ile uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor. Mevcut anlaşması 2031 yazına kadar geçerli.

Bu durum, Londra kulübüne oyuncunun transferi konusundaki görüşmelerde güçlü bir pozisyon sağlıyor. Transfermarkt ise İspanyol oyuncunun güncel piyasa değerini 30 milyon Euro olarak tahmin ediyor.

Böylece Fulham'ın belirlediği 60-70 milyon Euro'luk fiyat, Transfermarkt verilerinin oldukça üzerinde.

Premier League'deki ilk adımları

Gonzalo Garcia, Fulham formasıyla bu sezon Premier League'de 5 maçta sahaya çıktı ve bir kez rakip fileleri havalandırdı.

22 yaşındaki forvet, İngiltere kariyerinin henüz başında. Buna rağmen adının transfer piyasasında geçmesi, Fulham'daki performansına olan ilginin daha da artacağının bir işareti.

Şimdi asıl soru şu: Garcia Fulham'da mı kalacak, yoksa Avrupa'nın dev kulüplerinden biri onun için 60-70 milyon Euro ödemeye hazır mı olacak? Şimdilik insayder net bir kulüp ismi vermedi.

Gonzalo GarciaFulhamReal MadridAlvaro ArbeloaPremier League
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

89. dakikada kurtuluş: Manchester United, Fulham karşısında mağlubiyetten son anda döndü89. dakikada kurtuluş: Manchester United, Fulham karşısında mağlubiyetten son anda döndü20 Eylül 22:38Gonzalo García Real Madrid'e veda etti: 12 yıllık yolculuk sona erdi…Gonzalo García Real Madrid'e veda etti: 12 yıllık yolculuk sona erdi…4 Ağustos 10:30Fulham, Real Madrid'den iki futbolcuyu kadrosuna kattıFulham, Real Madrid'den iki futbolcuyu kadrosuna kattı4 Ağustos 10:18Real Madrid yeteneğini Fulham'a sattı: Akıllı stratejik maddelerReal Madrid yeteneğini Fulham'a sattı: Akıllı stratejik maddeler30 Temmuz 19:12Fulham, Real Madrid'den 50 Milyon Avroya İki Yetenekli Futbolcuyu Transfer EdiyorFulham, Real Madrid'den 50 Milyon Avroya İki Yetenekli Futbolcuyu Transfer Ediyor30 Temmuz 18:35Fulham'dan Gonzalo Garcia transferi için rekor teklifFulham'dan Gonzalo Garcia transferi için rekor teklif30 Temmuz 02:39
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı