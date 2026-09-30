Manchester City skandalı: dünya basını kulüp için en ağır cezayı talep ediyor

İngiliz futbolu, son yılların en büyük finansal skandalının girdabına girdi. Bağımsız bir komisyon, Manchester City'yi Premier League'in finansal kurallarını ihlal etmekten suçlu buldu ve bu haber dünya medyasının ana gündem maddesi haline geldi. Bild gazetesinin analizine göre, bu olay spor dünyasında en çok tartışılan konu olurken, kulübü devasa para cezaları, şampiyonluk unvanlarının geri alınması ve alt lige düşürülme gibi ciddi yaptırımlar bekliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Özellikle İngiliz basınının bu konuda en sert tavrı takındığını belirtmek gerekir. Daily Mail gazetesine göre, Manchester City'nin son yıllarda kazandığı sekiz şampiyonluk unvanının resmen iptal edilmesi gerekiyor. Gazete ayrıca, kulübün finansal usulsüzlüklerinin Manchester United ve Liverpool gibi ezeli rakiplerin tarihini olumsuz etkilediğini vurgulayarak, İngiliz futbolunun telafisi mümkün olmayan bir zarar gördüğünü ve artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını kaydetti.

Devasa sorun ve sert ceza talepleri

BBC kanalı da durumun ciddiyetine özel bir vurgu yaptı. Kaynağa göre, bu sorunun boyutu sadece İngiltere ligi veya futbol tarihinde değil, tüm dünya sporunda eşi benzeri görülmemiş bir seviyede. Uzmanlar, durumun önemini ve tehlikesini tam da bu noktayla açıklıyor.

The Sun gazetesi ise açıklamalarında hiçbir sınırlama tanımadı. Gazete, bunun basit bir kural ihlali değil, tarihi ölçekteki utanç verici eylemler için kaçınılmaz bir hesaplaşma olduğunu yazdı. Ayrıca, diğer tüm rakip kulüplerin adil bir hesaplaşma ve kesin cezai yaptırımlar beklediği, kararın ne kadar sert olursa cezanın da o kadar ağır olması gerektiği vurgulandı.

Skandalın yankıları sadece İngiltere ile sınırlı kalmadı. Fransa'nın prestijli gazetesi Le Parisien de konuya ilişkin görüşlerini bildirerek, Manchester City'nin artık en kötü senaryolara hazır olması gerektiğini açıkça yazdı. Avrupa spor kamuoyu, bu davanın sonucunun futbol dünyasındaki finansal adalet ve kural sistemini kökten değiştirmesinden endişe ediyor.