89. dakikada kurtuluş: Manchester United, Fulham karşısında mağlubiyetten son anda döndü

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında oynanan karşılaşmada Manchester UnitedLondra'da ligin alt sıralarında yer alan Fulham'a konuk oldu ve oldukça zorlu, gergin bir mücadele sergiledi. Craven Cottage Stadyumu'nda gerçekleşen müsabaka 1-1'lik dramatik bir beraberlikle sonuçlandı. Maçın ilk yarısında her iki takım da tehlikeli pozisyonlar üretse de gol perdesi 63. dakikada açıldı: Manchester United savunmacısı Lisandro Martínez, topu kendi ağlarına göndererek bir kendi kalesine gol attı ve ev sahibini öne geçirdi.

Mağlubiyet tehlikesiyle karşı karşıya kalan Mancunianlar, son dakikalarda baskıyı artırdı ve ancak 89. dakikada Matheus Cunha'nın golüyle eşitliği sağlayabildi. Bu beraberliğin ardındanManchester Unitedpuanını 5'e yükselterek lig tablosunda 12. sıraya yerleşti; sezon başından beri galibiyet yüzü göremeyen Álvaro Arbeloa'nın öğrencileri ise 2 puanla 19. sırada kaldı.

Peki, Mancunianların hücum hattı ligin zayıf ekibinin savunmasını aşmakta neden bu kadar zorlandı, Martínez'in kendi kalesine attığı gol savunmadaki dağınıklığın bir işareti mi ve kaybedilen bu puanlar kulüp yönetiminin sabrını ne ölçüde zorlayacak?

«Kendi kalesine gol ve Cunha'nın son umudu»: Craven Cottage'daki olayların gelişimi

Karşılaşma boyunca gözlemlenen önemli kırılma noktaları ve öne çıkan anlar:

İlk yarıdaki gerginlik: Fulham kendi sahasında savunmaya çekilmeyerek, Iwobi ve García aracılığıyla etkili kontra ataklar geliştirdi;

63. dakikadaki şok anı: Lisandro Martínez'in talihsiz müdahalesi sonucu top, kaleci Lammens'in koruduğu ağlarla buluştu (1-0);

Ten Hag'ın ekibindeki geç değişiklikler: Son çeyrek saatte Rashford, Mainoo ve Shaw'un yerine Zirkzee, Mount ve Dorgu oyuna dahil oldu;

89. dakikadaki kurtarıcı gol: Matheus Cunha, ceza sahasındaki karambolden iyi yararlanarak skoru 1-1'e getirdi;

Puan paylaşımı: Son saniyelere kadar süren baskıya rağmen Manchester United galibiyet golünü bulamadı ve Londra'dan sadece 1 puanla ayrıldı.

Premier Lig 5. Hafta: Fulham — Manchester Unitedmaçı verileri

Takımların maçtaki temel istatistikleri ve raporu:

Göstergeler ve Kriterler Fulham (Ev Sahibi) Manchester United (Deplasman) Final Skoru 1 1 Goller L. Martínez 63 (k.k.) M. Cunha 89 Sarı Kartlar King (45), Castagne (50), Muniz (85) — Toplanan Puanlar 2 puan (galibiyetsiz seri devam ediyor) 5 puan Ligdeki Sıralaması 19. sıra (Düşme hattı) 12. sıra Teknik Direktörler Álvaro Arbeloa Erik ten Hag Oyuncu Değişiklikleri 71, 77 ve 80. dakikalar 77 (Zirkzee), 81 (Mount), 84 (Dorgu)

Futbol Analizi: Uzmanlar Manchester United'ın sorunlarını değerlendiriyor

İngiliz futbolu yorumcuları ve spor analistlerinin temel çıkarımları:

Hücumdaki kısırlık: Fernandes, Mbeumo ve Rashford üçlüsü maç boyunca rakip ceza sahasında tehlike yaratmakta zorlandı;

Savunmadaki dikkatsizlik: Lisandro Martínez'in kendi kalesine attığı gol, takımın zor anlarda zihinsel baskıyı kaldıramadığını gösterdi;

Cunha'nın kritik katkısı: Brezilyalı forvet son dakikada soğukkanlılığını koruyarak takımı kaçınılmaz bir utanç verici mağlubiyetten kurtardı;

Lig tablosundaki endişe: 5 haftada sadece 5 puan toplamak, Manchester United için sezon başlangıcındaki en kötü performanslardan biri olmaya devam ediyor.

Manchester United Londra'dan bir puanla dönse de, takımın sergilediği oyun taraftarlar ve yönetim için ciddi soruları gündeme getirdi.

Sizce 89. dakikada gelen bu 1 puan Manchester United için olumlu bir sonuç mu, yoksa bir alt sıra ekibine karşı kaybedilen puanlar mı? Takımın oyunundaki bu durgunluktan kim daha sorumlu: teknik direktörün taktiği mi yoksa futbolcuların isteksizliği mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Premier Lig mücadelelerine dair bu çarpıcı makaleyi tüm futbolseverlere ulaştırın!