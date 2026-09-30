Trump, ABD hükümeti için "yapay zeka" terimini değiştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de federal hükümet belgelerinde "yapay zeka" ve "AI" terimlerini bırakıp yerlerine "süper zeka" ve "SZ" terimlerinin kullanılmasını öngören bir kararname imzaladı. Beyaz Saray'ın açıklamasına dayanan yabancı medya organları bu bilgiyi paylaştı.

Kararnameye göre, ABD yürütme organı bünyesindeki tüm departman ve kurumlar; resmi yazışmalarda, kamuya açık duyurularda, web sitelerinde, raporlarda, politika belgelerinde ve yasal belge niteliği taşımayan diğer materyallerde "Super Intelligence" ve "SZ" terimlerini kullanmak zorundadır.

Belgede, "yapay zeka" teriminin teknolojinin hızla gelişen yeteneklerini tam olarak ifade etmediği belirtildi. Kararnamede, "süper zeka" ifadesinin bu teknolojilerin potansiyelini ve gelişim olanaklarını daha iyi yansıttığı vurgulandı.

Bununla birlikte, bu değişiklik "yapay zeka" teriminin dünya genelinde resmen kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Kararnamenin gereklilikleri, ABD federal yürütme organı kapsamındaki resmi materyaller için geçerlidir.

Bilgi için belirtmek gerekirse, "Artificial Intelligence" terimi, 31 Ağustos 1955 tarihinde hazırlanan Dartmouth Yaz Araştırma Projesi teklifinde kullanılmıştır. Belgenin yazarları John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester ve Claude Shannon'dır.