Türkiye'de doktorların hastanın sağlıklı kulağını ameliyat ettiği iddia ediliyor

İstanbul'daki Okan Üniversitesi Hastanesi'nde, bir hastanın hastalıklı sağ kulağı yerine yanlışlıkla sol kulağından ameliyat edildiği bildirildi. Konuyla ilgili haberler «Akşam» ve diğer Türk basın organlarında yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Murat Tarakçı, sağ kulağındaki orta kulak sıvısı birikmesi şikayetiyle İstanbul Tuzla'daki Okan Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından sağ kulağından ameliyat edilmesine karar verildi.

Ancak Tarakçı'nın ifadesine göre, ameliyat sırasında sağ kulağı yerine sol kulağına tüp takıldı. Narkozdan uyandığında sol kulağında şiddetli ağrı hisseden hasta, yanlış kulağına müdahale edildiğini fark etti. Durumun anlaşılması üzerine hata sağlık personeli tarafından kabul edildi.

Haberlere göre, sağlık ekibi aynı gün hastayı tekrar genel anestezi altına alarak bu kez doğru olan sağ kulağına müdahale etti. Böylece Tarakçı, bir gün içinde iki kez genel anestezi almış oldu.

Doktorların hatasına tepki gösteren Tarakçı, hastane ve sağlık personeli hakkında şikayette bulundu. Avukatı, olayı "yanlış tarafa yapılan cerrahi müdahale" olarak nitelendirerek hukuki sürecin başlatıldığını belirtti. Hasta ise ameliyatlardan sonra kulağında çınlama, işitme kaybı ve denge sorunları yaşadığını iddia etti.

Okan Üniversitesi Hastanesi yönetimi ise devam eden hukuki süreç nedeniyle şu an için bir açıklama yapmayacaklarını belirtti. Bu nedenle, hastanın iddia ettiği olumsuz sonuçlar ve hataya ilişkin detaylar henüz kesinleşmiş bir hukuki sonuç değil, hastanın iddiaları olarak değerlendirilmektedir.