Swiss International Air Lines uçaklarında Starlink interneti hizmete girdi

Önde gelen havayolu şirketlerinden biri olan Swiss International Air Lines (SWISS), uçak içi uydu bağlantısı sunan ilk uçağını ticari seferlerine başlattı. ixbt.com'un haberine göre, yeni sistem 28 Eylül 2026 tarihinde Iseltwald adını taşıyan ve HB-JDM tescil numaralı Airbus A320neo uçağında başarıyla devreye alındı. Bu uçakla gerçekleştirilen ilk ticari uçuş Zürih'ten Selanik'e yapıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni teknolojinin hayata geçirilmesi, yolculara uçuş sırasında kesintisiz ve yüksek hızlı internet erişimi imkanı sağlıyor. Uçak gövdesine monte edilen iki adet düşük profilli anten, alçak dünya yörüngesinde hareket eden Starlink uyduları ile kararlı bir bağlantı sağlıyor. Sonuç olarak internet hizmeti, okyanus üzerindeki bölümler de dahil olmak üzere uçuşun her aşamasında mükemmel bir şekilde çalışıyor.

Uygun şartlar ve kurallar

Havayolunun sunduğu Wi-Fi hizmeti, Economy'den First'e kadar tüm sınıflardaki yolculara açıktır. SWISS Miles & More programı üyeleri ve Travel ID sahipleri için bu internet hizmeti tamamen ücretsiz olarak sunulmaktadır. Uçuş sırasında yolcular interneti özgürce kullanabilse de bazı kurallara uyulması gerekmektedir.

Örneğin, uçuş sırasında yolcuların sesli ve görüntülü arama yapması kesinlikle yasaktır. Ayrıca, çevrimiçi video izlerken veya ses dosyalarını dinlerken diğer yolcuları rahatsız etmemek için kulaklık kullanılması tavsiye edilmektedir. Bu kısıtlamalar, genel uçuş ortamını huzurlu ve konforlu tutmayı amaçlamaktadır.

Lufthansa Group ölçeğinde kapsamlı proje

SWISS tarafından Starlink sisteminin devreye alınması, Lufthansa Group bünyesindeki havayolları için yürütülen geniş kapsamlı modernizasyon projesinin önemli bir parçasıdır. Daha önce bu modern iletişim sistemi Lufthansa uçaklarında da kurulmaya başlanmıştı. Ağ kapasitesini genişletme çalışmaları kademeli olarak devam etmektedir.

Şirketin planlarına göre, 2029 yılı sonuna kadar Lufthansa Group bünyesindeki Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines ve Brussels Airlines'a ait toplam 850'den fazla uçak Starlink ekipmanlarıyla donatılacak. Bu durum, Avrupa havacılığında yolcu hizmet kalitesini yeni bir seviyeye taşıyarak hava yollarında internet kullanım imkanlarını kökten iyileştirecek.