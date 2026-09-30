Asya Oyunları yarı finali: Özbekistan erken golle Japonya'yı mağlup ediyor (video)

Asya Oyunları futbol turnuvasının kıran kırana geçen ikinci yarı final karşılaşmasında Özbekistan U-23 milli takımı, kıtanın ana favorilerinden biri olarak görülen Japonya U-23 takımıyla mücadele ediyor. Taşkent saatiyle 15:30'da başlayan bu kritik maçın ilk dakikalarından itibaren temsilcilerimiz aktif ve hücum ağırlıklı bir oyun sergileyerek skoru açmayı başardı.

Mücadelenin 8. dakikasında Sardor Bahromov, rakip savunmadaki boşluğu iyi değerlendirerek Japonların kalesini havalandırdı ve "beyaz kurtları" öne geçirdi (1:0). Kaptan Muhammadali O‘rinboyev önderliğindeki temsilcilerimiz, golden sonra da inisiyatifi elden bırakmayarak disiplinli savunma ve hızlı kontra ataklarla güçlü rakibin baskısını savuşturuyor. Şu dakikalarda maçın ilk yarısı büyük bir heyecanla devam ediyor.

«8. dakikadaki gol, final bileti için savaş ve Japonlara darbe»: Yarı finalin 5 ana noktası

Özbekistan ve Japonya genç milli takımları arasındaki maçla ilgili en önemli hızlı gerçekler:

Asya Oyunları'nın kader belirleyen yarı finali: Kazanan takım doğrudan şampiyonluk altın madalyası için finale yükselecek;

Sardor Bahromov'dan hızlı gol: Temsilcilerimiz daha 8. dakikada güzel bir atağı golle sonuçlandırarak güçlü rakibi şaşkına çevirdi;

1:0'lık üstünlük: Özbekistan U-23 takımı ilk yarı boyunca skor üstünlüğünü korumaya devam ediyor;

Güçlü ilk 11 sahada: Teknik ekip, takım kaptanı O‘rinboyev, Fayzullayev ve Muratbayev liderliğindeki ideal 11'i sahaya sürdü;

Taşkent saatiyle 15:30'da başladı: Maç başkent saatiyle 15:30'da başlamış olup, şu anda ilk yarının şiddetli mücadelesi yaşanıyor.

Özbekistan U-23 — Japonya U-23 yarı final maçı raporu ve kadro sınıflandırması

Maç parametreleri, gol atan oyuncu ve sahaya çıkan kadrolar tablosu:

Müsabaka ve performans kriterleri Özbekistan U-23 milli takımı Japonya U-23 milli takımı Mevcut skor (1. yarı) 1 : 0 (üstünlük) 0 : 1 (geride) Atılan gol ve dakikası Sardor Bahromov (8. dakika) Gol atılamadı Maçın başlama saati Taşkent saatiyle 15:30'da Maç devam ediyor İlk 11 (Başlangıç kadrosu) 21. Muratbayev, 2. Xamidov, 3. Murtazoyev, 4. Rizaqulov, 7. Bahramov, 9. Saidnurullayev, 10. O‘rinboyev (k), 11. Jumayev, 13. To‘lqinbekov, 14. Fayzullayev, 19. Karimov Japonya genç takımının seçilmiş ana güçleri Yedek oyuncular Murkayev, Hushvaqtov, Xayrullayev, Rustamov, Reimov, Abdurahmonov, O‘rmonjonov, Abdullayev, Ibraimov, Shodiboyev Rakip yedek kulübesi Oyunun stratejik önemi Asya Oyunları finali ve altın madalyaya giden doğrudan yol Turnuvadan elenme veya 3.'lük maçına düşme riski

Taktik ve futbol ekspertizi: Japonya'ya karşı hızlı gol neden en önemli faktör oldu?

Futbol uzmanları, taktik analistler ve yorumcuların sonuçları:

«Japon disiplinini bozan erken darbe»: Japonya genç milli takımı topa sahip olmaya ve sahada tempoyu belirlemeye alışkındır; Bahromov tarafından 8. dakikada atılan gol, rakibin ilk taktik planlarını altüst etti ve onları acele etmeye zorladı;

Disiplinli pres ve dikkat: Skorda öne geçtikten sonra temsilcilerimiz tamamen savunmaya çekilmeden, orta sahada yoğun pres uyguluyor; Muratbayev'in koruduğu kale önünde savunma hattının hatasız oynaması ve rakibin hızlı kanat oyuncularını etkisiz hale getirmesi oyunun kaderini belirleyen anahtardır;

İkinci yarı için yedek potansiyeli: Özbekistan yedek kulübesinde Hushvaqtov, Abdurahmonov ve Shodiboyev gibi hızlı ve hücumcu güçlerin bulunması, ikinci yarıda tempoyu korumaya ve yorulan Japon savunmasını kontra ataklarda tekrar cezalandırmaya olanak tanır.

Sizce Özbekistan U-23 milli takımı, Japonya'ya karşı bu galibiyet skorunu maç sonuna kadar koruyup Asya Oyunları finaline çıkabilecek mi? Bu zorlu yarı final için başka kaç gol ve nasıl bir nihai skor tahmin ediyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve milli takımımıza başarılar dileyerek bu sıcak maç analizini tüm futbolseverlerle paylaşın!