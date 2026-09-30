Brian Rimer: Cristiano Ronaldo emekli olduğunda Portekiz'de sorunlar başlayacak

Danimarka Milli Takımı Teknik Direktörü Brian Rimer, Portekiz Milli Takımı'nın geleceği ve tecrübeli forvet Cristiano Ronaldo hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Rimer'e göre, yıldız oyuncunun milli takım kariyerini noktalaması, takım içinde ciddi bir hiyerarşik krize yol açabilir. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

UEFA Uluslar Ligi kapsamında Danimarka ile oynanacak maça hazırlanan Portekiz Milli Takımı'nda tüm gözler yine Cristiano Ronaldo'nun üzerinde. Şu anda Al-Nassr forması giyen efsanevi futbolcu, yaşına rağmen ülkesinin ana figürü olmaya devam ediyor.

Ronaldo ve milli takımdaki hiyerarşi sorunu

Goal.com'un aktardığı bilgilere göre Brian Rimer, oyuncuya yönelik eleştirileri haksız bulduğunu belirterek onun takımdaki yerinin doldurulamaz olduğunu vurguladı. Danimarkalı teknik adam, TV2 kanalına verdiği röportajda, Ronaldo'nun sahadaki katkısının yanı sıra soyunma odasındaki ağırlığının da kritik olduğunu belirtti.

«İnsanların onun takım üzerindeki etkisini genellikle hafife aldığını düşünüyorum. Eminim ki milli takım kariyerini noktaladığı gün, hiyerarşi konusunda büyük bir sorun yaşanacak. Takımı çok güçlü bir bağla bir arada tuttuğuna inanıyorum», dedi Rimer.

Savunmacıların görüşü ve fiziksel durum

Danimarkalı savunma oyuncusu Joakim Mæhle de tecrübeli forvete karşı oynamanın zorluğunu dile getirdi. Mæhle, Ronaldo'nun oyun tarzının Gonçalo Ramos'tan farklı olduğunu, biraz daha statik olmasına rağmen üstün golcülük yeteneğiyle her an rakibi cezalandırabileceğini ifade etti.

A Bola gazetesinin haberine göre, Portekiz kaptanının son antrenmanlardaki katılımı biraz sınırlıydı. Norveç maçında yedek kulübesinde kalan yıldız oyuncu, fiziksel durumunu toparlamak için özel bir bireysel program dahilinde çalışıyor.

Buna rağmen, Portekiz Futbol Federasyonu oyuncunun resmi bir sakatlığı olmadığını açıkladı. Danimarkalılar ise yaklaşan maç öncesinde tecrübeli rakiplerinin her hareketini yakından takip ediyor.