Messi, Buenos Aires Üniversitesi'nin fahri doktoru oldu

Arjantin milli takımıyla dünya şampiyonu olan Lionel Messi Buenos Aires Üniversitesi'nin (UBA) fahri doktoru — Doctor Honoris Causa unvanına layık görüldü. Bu bilgi üniversitenin resmi sitesi tarafından duyuruldu.

Messi'ye bu unvan, 6 Ekim'de Buenos Aires yakınlarındaki Ezeiza şehrinde, Arjantin Futbol Federasyonu merkezinde düzenlenen törenle takdim edildi. Messi, üniversite rektörü Ricardo Gelpi ve rektör yardımcısı Emiliano Yacobitti'den madalya ve diplomasını teslim aldı.

Bu unvanın verilmesi kararı, Buenos Aires Üniversitesi Yüksek Konseyi tarafından oybirliğiyle onaylandı. Üniversite, Messi'nin spordaki başarılarını, Arjantin milli takımındaki kariyerini ve ülkeyi uluslararası arenada layıkıyla temsil etmesini özellikle vurguladı.

UBA'nın açıklamasında, futbolcunun kariyerinin «mükemmellik, azim, alçakgönüllülük ve etik değerler» örneği olduğu belirtildi.

Üniversite yönetimi, Messi'nin faaliyetlerinin sadece futbolla sınırlı kalmadığını da vurguladı. Özellikle hayırseverlik çalışmaları, çocukların ve gençlerin sağlık, eğitim ve spora erişim imkanlarını genişletmeye yönelik çabaları takdirle karşılandı.

Messi ise ödülü kabul ederken, böyle bir takdirin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti.