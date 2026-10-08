Radnik Teknik Direktörü Rendulić, Otabek Shukurov'un takımdaki özel rolünü açıkladı

Özbekistan milli takımının liderlerinden biri Otabek ShukurovSırbistan Süper Ligi temsilcisi Radnik kulübüne katılması, yerel futbol uzmanları ve basında büyük ilgi uyandırıyor. Surdulitsa ekibinin teknik direktörü Zoran Rendulić Sırbistan'ın saygın Mozzart Sport yayınına verdiği kapsamlı röportajda, Özbek orta saha oyuncusunun takıma getireceği yenilikleri ve sahadaki görevlerini detaylıca anlattı.

Yaklaşık üç yıl boyunca ülkenin devi Crvena Zvezda'nın teknik ekibinde çalışan 42 yaşındaki uzman için Shukurov seviyesinde bir oyuncunun gelişi, kulübün yeni bir aşamaya geçtiğinin göstergesi.

«Dünya Kupası katılımcısı ve lider»: Teknik direktörün büyük övgüsü

Rendulić, öncelikle vatandaşımızın uluslararası arenadaki engin tecrübesine ve liderlik özelliklerine yüksek değer verdiğini belirtti:

Etkileyici özgeçmiş: «Otabek milli takım formasıyla 90'dan fazla maça çıktı, kaptanlık yaptı ve Dünya Kupası'ndaki tüm maçlarda sahada yer aldı. Radnik seviyesindeki bir kulüp için böyle bir oyuncunun gelmesi, takımımızın gelişimini gösteriyor», dedi Sırp uzman;

İdeal profil: Rendulić, Otabek'in tam da takımın eksik olduğu, büyük tecrübeye sahip merkez orta saha profiline tamamen uyduğunu vurguladı.

Shukurov'un sahadaki yeni rolü: Sadece «kara iş» değil

Radnik teknik ekibi ve uzmanlar, Shukurov'dan sadece rakip ataklarını kesen klasik bir ön libero rolü beklemiyor:

«Box-to-box» ve tempo kontrolü: Otabek'in iki ceza sahası arasında hareket etmesi, topla oynaması, atakları organize etmesi ve en önemlisi top kaybedildiğinde dengeyi sağlaması gerekiyor;

Oyun hızını yönetmek: Rendulić'in takımı çok hızlı ve yüksek enerji gerektiren bir futbol oynadığı için birçok maçta ilk yarıdan sonra fiziksel yorgunluk gözlemleniyordu. Shukurov ise soğukkanlılığıyla oyun temposunu kontrol edebilecek ana figür haline gelmeli.

Merkezdeki rekabet: Shukurov'un ana rakipleri kimler?

Shukurov'un ismi ve tecrübesi büyük olsa da, Radnik'in merkezinde rekabet oluşmuş durumda ve orada şu oyuncular bulunuyor:

Miloš Popović (22 yaşında, kaptan): Takımın ana ön liberosu ve savunma önündeki süpürücü. İlk 11'deki yeri sağlam kabul ediliyor;

Martin Novaković: Sezonda 2 gol ve 3 asisti bulunan ofansif orta saha oyuncusu. Görevi yaratıcılıkla ilgili olduğu için Shukurov'un doğrudan rakibi değil;

Aleksandar Pejović (35 yaşında): Özbek futbolcunun en büyük ve doğrudan rakibi. Pejović de tecrübeli bir merkez/ön libero oyuncusu olup, Otabek gelmeden önce düzenli olarak ilk 11'de forma giyiyordu.

Otabek Shukurov Sırp kulübünde henüz resmi maçına çıkmamış olsa da, uluslararası tecrübesi ve saha görüşü sayesinde Radnik'in ilk 11'inde kısa sürede yerini sağlamlaştırması bekleniyor.