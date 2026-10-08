Sırp kulübü teknik direktörü Otabek Shukurov hakkında neler söyledi?

Özbekistan milli takımının deneyimli orta saha oyuncularından ve liderlerinden biri olan Otabek Shukurov kariyerine Sırbistan liginde devam etme kararı aldı. Surdulitsa şehrinin Radnik kulübü teknik direktörü Zoran Rendulić, Özbek orta saha oyuncusunun transferini överek, bu anlaşmanın kulüp tarihi için bir dönüm noktası olduğunu ve kulübün yeni bir seviyeye ulaştığının açık bir kanıtı olduğunu belirtti.

Sırp teknik adam, Shukurov'un uluslararası arenadaki engin tecrübesinin ve oyun tarzının takımın taktiksel kurgusuna tam olarak uyum sağladığını özellikle vurguladı.

«Tam da bu profilde bir oyuncuya ihtiyacımız vardı»: Teknik direktörün itirafı

Zoran Rendulić, yeni oyuncunun takıma katılmasıyla ilgili düşüncelerini paylaştı:

En dikkat çekici transfer: «En dikkat çekici transferlerimizden biri olarak Özbekistan milli takımı oyuncusu Otabek Shukurov aramıza katıldı. Henüz takıma yeni dahil oldu ve ondan büyük başarılar bekliyoruz», dedi teknik direktör.

Mükemmel bir «box-to-box»: Teknik direktöre göre Shukurov, her iki ceza sahası arasında aktif olan, hem top kapmada hem de hücuma çıkışlarda yüksek verimlilik sergileyebilen çok yönlü bir orta saha oyuncusudur.

Kulübün yeni aşaması: «Ülkesi adına 90'dan fazla maça çıkmış bir futbolcunun takımımıza gelmesi, Radnik'in bir kulüp olarak önemli ölçüde büyüdüğünü ve hedeflerinin yüksek olduğunu gösteriyor», diye ekledi.

Milli takım kaptanı ve Dünya Kupası tecrübesi

Otabek Shukurov'un uluslararası arenada edindiği tecrübe, Sırp kulübü için en değerli faktör oldu:

Kaptanlık statüsü: 29 yaşındaki futbolcu, uzun yıllardır Özbekistan milli takımında gerçek bir lider ve kaptan olarak kritik maçlarda sorumluluk almaktadır.

Dünya Kupası'ndaki kusursuz performans: Rendulić'in belirttiği gibi Shukurov, bu yıl düzenlenen Dünya Kupası'nda milli takımın 3 maçında da tam süre alarak üst düzey rekabete hazır olduğunu kanıtladı.

90'dan fazla uluslararası maç: Uluslararası arenada yüzün üzerinde maça çıkmaya hazırlanan oyuncunun yeteneğinin, yeni ligde de takıma önemli bir avantaj sağlaması bekleniyor.

Otabek Shukurov'un Sırbistan Süper Ligi'ndeki kariyeri, sadece Radnik kulübünün puan durumundaki yerini sağlamlaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda Özbek futbolcuların Avrupa sahalarındaki itibarını bir kez daha artıracaktır.