Dünya Kupası katılımcısı Sırbistan'a gitti: Otabek Shukurov transferi ses getirdi

Özbekistan milli takımının liderlerinden biri Otabek Shukurovkariyerinde yeni bir sayfa açtı. Dünya Kupası'nda milli takım formasıyla üç maçın tamamında sahaya çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, artık Sırbistan Süper Ligi'nde top koşturacak.

30 yaşındaki futbolcu Radnik kulübüyle sözleşme imzaladı. İlk bakışta sıradan bir transfer gibi görünen bu anlaşma, Sırp futbolunda büyük yankı uyandırdı. Çünkü Shukurov, küçük Surdulitsa şehri kulübüne bilinmedik bir yabancı oyuncu olarak değil, yakın zamanda Dünya Kupası'nda mücadele etmiş mevcut bir Özbekistan milli takım oyuncusu olarak geliyor.

Sırp basını ise bu anlaşmayı Radnik tarihindeki en ciddi takviyelerden biri olarak değerlendiriyor.

Surdulitsa'ya Dünya Kupası oyuncusu geldi

Shukurov için Sırbistan ligi, yurt dışındaki yeni ancak ilk tecrübesi değil.

Özbek futbolcu kariyeri boyunca BAE, Suudi Arabistan ve Türkiye liglerinde forma giydi. Sharjah ile BAE şampiyonluğu yaşadı.

Türkiye Süper Ligi'nde ise Fatih Karagümrük ve Kayserispor kulüplerinin onurunu korudu. İstanbul'daki kariyeri sırasında dünya futbolunun efsanelerinden biri olan Andrea Pirlo yönetiminde de çalıştı.

Shukurov, Türkiye Süper Ligi'nde sahaya çıkan ilk Özbek futbolcu olarak da tarihe geçti.

Şimdi ise adresi bambaşka bir ortam; Sırbistan'ın Surdulitsa şehri.

2022 nüfus sayımına göre şehirde 9242 kişi yaşıyor. Tüm belediyenin nüfusu ise yaklaşık 17 bin civarında.

Yani Shukurov, önceki kariyerinde oynadığı büyük futbol pazarlarıyla kıyaslandığında oldukça küçük bir ortama adım atıyor.

Ancak Radnik'e gelişi tam da bu sebeple daha büyük bir olay haline geldi.

Radnik için jübile hediyesi

2026 yılı Radnik için özel bir öneme sahip.

Surdulitsa kulübü 100. yılını kutluyor. Takım tarihindeki en ses getiren transferlerden birinin tam da bu yıl gerçekleşmesi sembolik bir anlam taşıyor.

Sırbistan'daki futbol yayınları, Shukurov transferini sıradan bir serbest oyuncu anlaşması olarak görmedi.

Onun ismini transfer bombası olarak nitelendiren yayınlar oldu. Meridian Sport ve Mozzart Sport gibi yerel kaynaklar, Özbek futbolcunun Radnik'e gelişine özel bir ilgi gösterdi.

Bu tepkinin sebebi anlaşılabilir.

Shukurov yeni kulübüne denemeye gelen bilinmedik bir yabancı değil. Özbekistan milli takımı formasıyla 92 maça çıkmış, 9 gol atmış tecrübeli bir futbolcu.

Onun en son büyük sahnesi ise Dünya Kupası oldu.

Dünya Kupası sonrası serbest oyuncu

Shukurov'un Radnik'e geçişinde bir başka ilginç detay daha var.

Bir önceki kulübü Baniyas'tı. Dünya Kupası'ndan sonra futbolcu serbest oyuncu statüsünde kaldı.

Bu nedenle Radnik, Shukurov için bonservis bedeli ödemedi.

Ancak bu, piyasa değerinin düşük olduğu anlamına gelmiyor.

Transfermarkt verilerine göre Shukurov'un son piyasa değeri 1,5 milyon avro civarındaydı.

Bu rakam onu Radnik kadrosundaki en değerli futbolculardan biri yapıyor.

Shukurov gelmeden önce kulübün en yüksek piyasa değerine sahip futbolcusu sağ bek Mateja Gašić idi; değeri 1,2 milyon avro civarında değerlendiriliyordu.

Yani Radnik, bonservis bedeli ödemeden kadrosuna piyasa değeri açısından takımın en pahalı oyuncusundan bile daha yüksek bir yabancı oyuncu kattı.

Radnik üst sıralar için mücadele ediyor

Shukurov geldiğinde Radnik, Sırbistan Süper Ligi'nde fena bir görüntü çizmiyordu.

10 hafta sonunda Surdulitsa kulübünün hanesinde 14 puan var.

Takım üç galibiyet, beş beraberlik ve iki mağlubiyetle puan tablosunun 7. sırasında yer alıyor.

Bu sonuç, kulübün daha üst sıralara tırmanma şansının olduğunu gösteriyor.

Şimdi Radnik'in temel hedeflerinden biri, tecrübeli Özbek orta saha oyuncusunun yeteneklerinden verimli bir şekilde yararlanmak.

Kulübün teknik direktörü Zoran Rendulić de tam olarak Shukurov gibi bir oyuncunun takıma eksik olduğunu vurgulamıştı.

92 maçlık tecrübe Radnik'e ne katacak?

Shukurov'un en büyük avantajı tecrübesi.

Özbekistan milli takımında 92 kez sahaya çıktı. BAE, Suudi Arabistan ve Türkiye liglerinde oynadı. Türkiye Süper Ligi'nde Pirlo gibi bir uzmanla çalıştı.

En önemlisi, milli takımın Dünya Kupası'ndaki ilk katılımında üç maçın tamamında yer aldı.

Bu tecrübe Radnik için sadece bir istatistik değil. Sırbistan liginde yüksek hedefler belirleyen takıma, uluslararası düzeyde maçlar görmüş ve baskı altında oynama tecrübesine sahip bir futbolcu katıldı.

Bu anlamda Shukurov'un transferi Radnik için sadece kadroyu güçlendirmek değil, aynı zamanda takımın tecrübe dengesini değiştirmek için bir fırsat.

Özbek futbolcu için yeni bir sınav

Ancak Shukurov için de bu karar kendine has bir meydan okuma.

BAE ve Türkiye gibi finansal imkanları yüksek liglerden sonra Sırbistan futboluna adım atıyor. Artık ondan sadece tecrübesini göstermesi değil, Radnik'in sonuçlarını iyileştirmeye katkıda bulunması bekleniyor.

Şu anda bu transferin en ilginç yanı da bu.

Dünya Kupası'nda Özbekistan milli takımı formasıyla sahaya çıkan futbolcu, şimdi yaklaşık 17 bin nüfuslu bir belediye kulübünün liderlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Radnik için ise bu, 100. yıl jübilesindeki en büyük hediyelerden biri olabilir.

Surdulitsa'da Shukurov'u sıradan bir yabancı oyuncu olarak değil, büyük uluslararası tecrübeye sahip, Dünya Kupası'nda oynamış bir futbolcu olarak karşılıyorlar.

Şimdi sıra sahada.

Eğer Shukurov tecrübesini sonuca dönüştürebilirse, Radnik'e transferi sadece Sırbistan'daki jübilenin en ses getiren olaylarından biri değil, aynı zamanda Özbek futbolcunun Avrupa futbolundaki yeni aşaması olarak da tarihe geçebilir.