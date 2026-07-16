Dinamo Bosna'dan yeni güç kazandı: Transfer resmen açıklandı

·17·Spor
Dinamo Bosna'dan yeni güç kazandı: Transfer resmen açıklandı

Semerkant'ın Dinamo kulübü, yaz transfer döneminde kadrosunu yeni bir lejyoner ile güçlendirdi. Bosna-Hersekli orta saha oyuncusu Haris Hajdarevic, takıma serbest oyuncu statüsünde katıldı.

Sözleşme 2027 yılı sonuna kadar imzalandı

Dinamo, 27 yaşındaki futbolcu ile 31 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. Hajdarevic'in önceki kulübüyle sözleşmesi sona erdiği için Semerkant ekibine bonservis bedeli olmadan transfer oldu.

Orta saha oyuncusunun takımın merkezindeki rekabeti artırması ve hücum organizasyonlarında ek seçenekler yaratması bekleniyor.

Sırbistan'da üç sezon oynadı

Hajdarevic son üç sezonu Sırbistan'ın Radnik Surdulica kulübünde geçirdi. Bu takım formasıyla tüm kulvarlarda 107 maça çıktı ve 12 gol kaydetti. Futbolcu, 1 Temmuz'da Sırp kulübünden resmen ayrılmıştı.

Genellikle merkez ve ön libero pozisyonlarında görev yapıyor, ihtiyaç duyulduğunda daha ofansif bir rolde de oynayabiliyor.

Hajdarevic hangi kulüplerde oynadı?

Bosnalı futbolcu profesyonel kariyerine ülkesinde başladı. Saraybosna'nın Zeljeznicar kulübünün altyapısından yetişti ve bu takımda birkaç sezon forma giydi.

Ayrıca Hajdarevic, Türkiye'nin Boluspor kulübünde de görev yaptı. 2023 yılında ise Radnik Surdulica'ya transfer olarak Sırbistan liginde düzenli olarak forma giydi.

Bilgi

Gösterge

Yaş

27

Mevki

Orta saha

Önceki kulübü

Radnik Surdulica

Radnik'teki performansı

107 maç, 12 gol

Dinamo ile sözleşme

31 Aralık 2027'ye kadar

Dinamo'nun orta sahası güçleniyor

Hajdarevic'in tecrübesi, sezonun ikinci yarısında Dinamo için büyük önem taşıyabilir. Top kontrolü, merkezdeki mücadeleci yapısı ve ikinci bölgeden hücuma katkısıyla Semerkant ekibinin oyununu geliştirmesi bekleniyor.

Şimdi asıl soru, Bosnalı orta saha oyuncusunun Özbekistan Süper Ligi'ne ne kadar çabuk uyum sağlayacağı?

Sizce Haris Hajdarevic, Dinamo'nun kilit oyuncularından biri olabilir mi?

DinamoHaris HajdarevicÖzbekistan Süper LigiTransferFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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