Harry Kane, Bayern ile yeni sözleşme imzalayarak en çok kazanan futbolcu oldu

Münih'in Bayern kulübü ve İngiltere milli takımının forveti Harry Kane Alman deviyle yeni bir sözleşme imzalayarak tüm Avrupa kıtasında en yüksek garantili maaşı alan futbolcu statüsünü kazandı.

Büyük Britanya’nın saygın The Athletic gazetesinin verdiği bilgilere göre, yeni anlaşma sadece Münih kulübü için değil, modern Avrupa futbolu için de finansal bir rekor oldu.

Bayern tarihindeki en pahalı sözleşme: Rakamlar ve süre

Yenilenen sözleşme şartları, forvetin takımdaki liderlik konumunu daha da güçlendirdi:

Garantili rekor maaş: Yeni anlaşmaya göre, 33 yaşındaki forvet vergiler düşülmeden önce yıllık en az 25 milyon avro garantili maaş alacak;

Bonuslar hariç net tutar: Analistler, sıralamada sadece kesin garantili maaşın dikkate alındığını, goller, kupalar ve kişisel başarılar için ödenen ek bonusların dahil edilmediğini belirtiyor;

2029'a kadar sözleşme: Bayern bugün öğleden sonra sözleşmenin uzatıldığını resmen duyurdu. Önceki anlaşma 2027 yazına kadar planlanmışken, taraflar artık iş birliğini 30 Haziran 2029'a kadar sürdürecek.

Golcülük fenomeni ve Ballon d'Or zirvesi

Harry Kane, Ağustos 2023'te Londra'nın Tottenham kulübünden Münih'e transfer olduğundan beri fenomenal bir verimlilik sergiliyor:

Şaşırtıcı istatistikler: Forvet, Alman kulübü formasıyla tüm müsabakalarda toplam 161 resmi maçta sahaya çıktı ve tam 156 gol atıp 40 asist yaptı;

Kazanılan kupalar: Münih ekibinde İngiliz yıldız iki kez Bundesliga şampiyonu oldu, Almanya Kupası'nı kaldırdı ve iki kez Almanya Süper Kupası'nı kazandı;

Mutlak itibar: Kariyerindeki fantastik formu sonucunda Harry Kane, yakın zamanda — Ekim 2026'da kariyerinde ilk kez dünya futbolunun en büyük kişisel ödülü olan Ballon d'Or ödülüne layık görülmüştü.

Bu devasa finansal karar, Bayern yönetiminin ana forvetine ve takımın gelecekteki şampiyonluk hedeflerine olan tam güvenini bir kez daha kanıtladı.