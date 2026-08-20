Messi 922. golünü attı, Inter Miami galibiyeti elinden kaçırdı

MLS'nin 20. haftasında Philadelphia ile Inter Miamiarasındaki mücadele 2-2 sona erdi. Karşılaşmanın en önemli anlarından biri Lionel Messi'nin golüydü. Arjantinli yıldız, kariyerindeki toplam gol sayısını 922'ye çıkardı.

Ancak Messi'nin bir sonraki tarihi golü Inter Miamiiçin üç puan almaya yetmedi.

Messi golle yetinmedi

Arjantinli futbolcu 26. dakikada attığı golle Inter Miami'yi 2-1 öne geçirdi. Ayrıca takımının ilk golünde de pay sahibi oldu. Ancak Philadelphia ikinci yarıda skoru eşitledi ve mücadele 2-2 sona erdi.

Lionel Messi'nin bu golü, profesyonel kariyerindeki 922. gol olarak kayıtlara geçti.

Karşılaşma nasıl geçti?

Olay Dakika Vasilev — 1-0 11 Pinter — 1-1 21 Messi — 1-2 26 Pierre — 2-2 58

Karşılaşmanın sonunda tansiyon daha da yükseldi. Uzatma dakikalarında Philadelphia ve Inter Miami oyuncuları Kavan Sullivan ile Yannick Bright kırmızı kart gördü.

Inter Miami için önemli ancak yetersiz sonuç

Bu gol Messi için duygusal açıdan da önemliydi. Reuters'ın haberine göre Arjantinli yıldız, özel hayatındaki zorlu bir dönemin ardından sahalara döndüğü bu karşılaşmada gol atarak takımına yardımcı oldu. Beraberlik, Inter Miami'nin üç maçlık mağlubiyet serisini de sonlandırdı.

Messi ve Suárez ilk 11'de

Inter Miami karşılaşmaya şu kadroyla başladı:

Saint-Cyr;

Freire;

Luján;

Falcón;

Reguilón;

Bright;

Segovia;

Casemiro;

Pinter;

Lionel Messi;

Luis Suárez.

Messi 90 dakika sahada kaldı ve attığı gol ile yaptığı katkıyla takımının en önemli oyuncularından biri oldu.

Şimdi gözler Messi'nin atacağı yeni gollerde

922 gol, Lionel Messi'nin kariyerindeki bir başka büyük kilometre taşı. Ancak Inter Miami için asıl sorun, puan kayıplarını önlemek olmaya devam ediyor.

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