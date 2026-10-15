Shavkat Rakhmonov'un sıradaki rakibi ve maç tarihi belli oldu mu?

·5·Spor
Shavkat Rakhmonov'un sıradaki rakibi ve maç tarihi belli oldu mu?

Karma dövüş sanatları (MMA) dünyasında yenilgisiz ilerleyen Kazak UFC yıldızı Shavkat Rakhmonov 2027'nin başında bir sonraki maçına çıkabilir. Hızlı haberleriyle tanınan ünlü içeriden bilgi kaynağı Ruben Cartertarafından verilen bilgilere göre, Orta Asyalı dövüşçünün Kanada'nın Toronto şehrinde düzenlenecek UFC 336 numaralı büyük turnuvada oktagona çıkması bekleniyor.

İçeriden gelen bilgilere göre, bu gecede Rakhmonov'un yarı orta/yarı hafif sıkletin bir diğer tehlikeli ve yenilgisiz adayı olan Ekvadorlu Michael Morales ile karşılaşması muhtemel.

Carter'ın içgörüsü: Rakhmonov ve Morales'in olası maçı

Ruben Carter, Instagram hesabında Toronto'daki yaklaşan şov hakkında önemli detayları açıkladı:

  • Rakip seçimi: Yetkililer, Ekvadorlu nakavtçı Michael Morales ile Shavkat Rakhmonov arasındaki karşılaşma üzerinde çalışıyor;

  • Karttaki yeri: İçeriden bilgi kaynağı, bu anlaşmanın resmen onaylanması durumunda Rakhmonov-Morales karşılaşmasının UFC 336 turnuvasının önem sırasına göre üçüncü ana maçı olacağını belirtiyor;

  • Zaman ve mekan: Müsabakanın 30 Ocak günü Kanada'nın Toronto şehrindeki arenada yapılması planlanıyor.

UFC 336: Makhachev'in savunması ve diğer ana karşılaşmalar

Toronto'da gerçekleşecek bu gecenin hayranlara bir dizi heyecan verici şampiyonluk ve yüksek reytingli maç sunması bekleniyor:

  • Gecenin ana maçı (Main Event): Gecenin baş karşılaşmasında mevcut şampiyon Islam Makhachev Brezilyalı tehlikeli vuruş ustası Carlos Prateskarşısında şampiyonluk kemerini korumak için oktagona çıkacak;

  • İkinci ana maç (Co-Main Event): Ana maçtan önce hayranları bir başka şiddetli kapışma bekliyor — hafif sıklet adayları Joshua Van ve Manel Kape karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk yolunda belirleyici adım

Shavkat Rakhmonov için Michael Morales ile beklenen olası maçın, şampiyonluk kemerine giden yolda belirleyici bir sınav olacağı şüphesiz:

  • İki yenilgisiz dövüşçünün çarpışması: Her iki sporcu da yüksek tempo, güçlü vuruşlar ve yer dövüşü becerileriyle öne çıkıyor;

  • Kemer adayı: Bu müsabakanın galibinin, kendi sıkletinde bir sonraki unvan maçının ana adayı olacağı neredeyse kesin.

Şimdilik UFC organizasyonu bu eşleşmeleri resmen duyurmadı, ancak taraflar arasındaki sözlü görüşmelerin tamamlanmasıyla müsabakanın tamamen resmileşmesi bekleniyor.

Shavkat RakhmonovMichael MoralesUFC 336TorontoMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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