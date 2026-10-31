UFC şampiyonundan ses getiren açıklama: Makhachev kemerini kime karşı koruyacağını duyurdu

UFC yarı orta sıkletin mevcut şampiyonu ve P4P sıralamasının liderlerinden biri olan Islam Makhachev (29–1), karma dövüş sanatları (MMA) kariyerini sonlandırmanın eşiğinde olduğuna dair açık sinyaller verdi. Dağıstanlı şampiyon, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, bir sonraki oktagon performansının kariyerindeki son maçlardan biri olacağını duyurdu.

Makhachev aynı zamanda sıkletteki iki tehlikeli aday arasındaki mücadelenin galibini beklediğini ve en güçlü rakiple karşılaşmak istediğini belirtti.

«Kim en iyisi bir kez daha kanıtlayacağım»: Makhachev'in açıklaması

35 yaşındaki şampiyon, sıkletin yeni nesil temsilcileri hakkında yorum yaparak pozisyonunu şu şekilde ifade etti:

«Bir sonraki maçım kariyerimdeki son karşılaşmalardan biri olacak. Söylentilere göre Prates benim için çok tehlikeli, Morales ise fazlasıyla güçlü. Bu yüzden hangisinin gerçekten daha güçlü olduğunu kanıtlamasını bekliyorum; onunla dövüşüp dünyada kimin en iyisi olduğunu bir kez daha ispatlamak istiyorum», — diye yazdı Rus sporcu.

UFC 336: Toronto'da geçici kemer için nefes kesen kapışma

Islam Makhachev'in gelecekteki rakibinin ismi, Kanada'da düzenlenecek süper turnuvada belli olacak:

Adayların kapışması: Brezilyalı nakavtçı Carlos Prates ve Ekvador'un yenilmez yıldızı Michael Morales UFC yarı orta sıklet geçici şampiyonluk kemeri için karşı karşıya gelecekler;

Tarih ve yer: Bu belirleyici mücadele 30 Ocak 2027 tarihinde Kanada'nın Toronto şehrinde gerçekleşecek UFC 336 numaralı etkinliği kapsamında yapılacak;

Ana kemer için bilet: Bu maçın galibi, 2027 yılında Islam Makhachev'e karşı tam şampiyonluk unvanını birleştirme maçına çıkma hakkı kazanacak.

Makhachev'in son maçı ve rekor istatistikleri

Rus sporcu, yarı orta sıklete geçtikten sonra da hegemonyasını güvenle sürdürüyor:

Son zafer: Makhachev son maçını 15 Ağustos 2026 tarihinde UFC 330 turnuvasında, yenilgisiz İrlandalı yıldız Ian Machado Garry'ye karşı yapmıştı;

Unvan koruma: O karşılaşmada Islam beş raunt boyunca üstünlük kurarak hakemlerin oybirliğiyle kemerini başarıyla korudu ve rekorunu 29 galibiyet ve 1 mağlubiyetseviyesine taşıdı.

Bu açıklama MMA dünyasında büyük yankı uyandırdı; sıkleti yıllardır domine eden yıldızın olası veda maçının 2027 yılının en büyük spor olayı olması bekleniyor.