UFC şampiyonu İslam Mahaçev sıradaki maçı ve olası rakipleri hakkında konuştu
Hafif sıklet UFC şampiyonu İslam Mahaçev «Match TV» kanalına verdiği özel röportajda, bir sonraki maçı ve hazırlık planları hakkında düşüncelerini paylaştı. Sporcu, yaklaşan 2027 yılının ilk ayından itibaren antrenmanlara başlayacağını belirtti.
Adaylık maçı rakibi belirleyecek
İslam Mahaçev, kendi sıkletindeki şampiyonluk kemerini korumak için ocak ayındaki kritik karşılaşmanın sonucunu beklediğini ifade etti:
— Ocak ayındaki adaylık maçını bekliyorum. Ondan sonra kiminle dövüşeceğim belli olacak.
— Bu Morales - Prates eşleşmesinden biri mi olacak?
— Evet, onlardan biri.
— Yazın mı?
— Bilmiyorum. Ocak ayında hazırlıklara başlayacağım ancak bu durum onlara da bağlı olacak.
— İslam Mahaçev
Maç tarihi ve yeri belli
UFC şampiyonluğu için resmi adaylık ismini belirleyecek olan Carlos Prates ve Michael Morales arasındaki kritik maç 31 Ocak 2027 tarihinde Kanada'nın Toronto şehrinde, UFC 336 turnuvası kapsamında gerçekleşecek. Bu mücadelenin galibi büyük ihtimalle İslam Mahaçev'e karşı şampiyonluk kemeri için oktagona çıkacak.
İslam Mahaçev'in planları ve adaylık mücadelesi
Tarih / Süre
Etkinlik ve süreçler
Detaylı bilgiler
Ocak 2027
Antrenmanların başlangıcı
Mahaçev yeni yıldan itibaren yaklaşan maça hazırlanmaya başlayacak
31 Ocak 2027
Adaylık maçı
Carlos Prates VS Michael Morales
Turnuva
UFC 336
Toronto şehri (Kanada)
Olası dönem
Yaz ayları (2027)
Kesin tarih, adayın fiziksel durumuna ve iyileşme sürecine bağlı olacak
Sizce Carlos Prates ve Michael Morales karşılaşmasında hangi dövüşçü galip gelerek İslam Mahaçev'e karşı şampiyonluk maçına çıkmaya daha layık?
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