— Bilmiyorum. Ocak ayında hazırlıklara başlayacağım ancak bu durum onlara da bağlı olacak.

— Evet, onlardan biri.

— Bu Morales - Prates eşleşmesinden biri mi olacak?

İslam Mahaçev, kendi sıkletindeki şampiyonluk kemerini korumak için ocak ayındaki kritik karşılaşmanın sonucunu beklediğini ifade etti:

Hafif sıklet UFC şampiyonu İslam Mahaçev «Match TV» kanalına verdiği özel röportajda, bir sonraki maçı ve hazırlık planları hakkında düşüncelerini paylaştı. Sporcu, yaklaşan 2027 yılının ilk ayından itibaren antrenmanlara başlayacağını belirtti.

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UFC şampiyonluğu için resmi adaylık ismini belirleyecek olan Carlos Prates ve Michael Morales arasındaki kritik maç 31 Ocak 2027 tarihinde Kanada'nın Toronto şehrinde, UFC 336 turnuvası kapsamında gerçekleşecek. Bu mücadelenin galibi büyük ihtimalle İslam Mahaçev'e karşı şampiyonluk kemeri için oktagona çıkacak.

İslam Mahaçev'in planları ve adaylık mücadelesi

Tarih / Süre Etkinlik ve süreçler Detaylı bilgiler Ocak 2027 Antrenmanların başlangıcı Mahaçev yeni yıldan itibaren yaklaşan maça hazırlanmaya başlayacak 31 Ocak 2027 Adaylık maçı Carlos Prates VS Michael Morales Turnuva UFC 336 Toronto şehri (Kanada) Olası dönem Yaz ayları (2027) Kesin tarih, adayın fiziksel durumuna ve iyileşme sürecine bağlı olacak

Sizce Carlos Prates ve Michael Morales karşılaşmasında hangi dövüşçü galip gelerek İslam Mahaçev'e karşı şampiyonluk maçına çıkmaya daha layık?

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