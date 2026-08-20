Javier Mendez, Michael Morales'in 23 kilo vermesine şaşırdı...

·1·Spor
Javier Mendez, Michael Morales'in 23 kilo vermesine şaşırdı...

UFC şampiyonu Islam Makhachev'in başantrenörü Javier Mendez, Ekvadorlu namağlup dövüşçü Michael Morales'in kısa sürede 20 kilodan fazla vermesini değerlendirdi. Makhachev ile Ian Machado Garry arasındaki şampiyonluk maçında resmi yedek dövüşçü olabilmek için kilo veren Morales'in bu kararı, antrenörü hem şaşırttı hem de spordaki zayıf yönlerini ortaya çıkardı.

«23 kilo vermek dayanıklılığın düşmanıdır»: Mendez'in analizi

Ünlü antrenör, Morales'in doğal kilosunun yarı ağır sıklet (93 kg) seviyesine uygun olduğunu belirterek böylesine sert bir kilo kesmenin beş rauntluk şampiyonluk maçlarında pahalıya mal olacağını açıkladı:

"Kilosu 100 kilo muydu? (gülüyor) Vay canına! 23 kilo mu! Tanrım, ne kadar iri bir adammış! Bu çok ağır bir kilo. Aslında 93 kiloda dövüşmesi gerekiyor.

Ne yazık ki bu kadar kas gücüne sahipken bu kadar fazla kilo verirseniz, rauntlar ilerledikçe gücünüz tükenir. Rakibini üçüncü rauntta nakavt edemezse, fazla kas kütlesi ve ağır kilo kesme süreci nedeniyle dördüncü ve beşinci rauntlar onun için çok zor geçer," dedi Javier Mendez.

Michael Morales ve kilo kesme durumu göstergeleri

Gösterge

Dövüşçünün durumu ve Mendez'in değerlendirmesi

Dövüşçü

Michael Morales (Ekvador, namağlup rekora sahip)

Doğal kilosu

Yaklaşık 100 kg (93 kg kategorisine uygun)

Verdiği kilo

23 kg (20 kilodan fazla sert kilo kesme)

Müsabaka kilosu

Yarı orta sıklet limiti (77,1 kg)

Amacı

Makhachev-Garry şampiyonluk maçında yedek dövüşçü olmak

Temel risk

4. ve 5. rauntlarda kardiyo ile gücün sert biçimde düşmesi

Şampiyonluk maçlarında kardiyo faktörü

Javier Mendez'e göre bu kadar fazla kilo vermek, kısa ve üç rauntluk maçlarda patlayıcı güç sağlayabilir; ancak 25 dakikalık şampiyonluk karşılaşmalarında vücudun susuz kalması ve kasların yorulması nedeniyle dövüşçüyü savunmasız bırakır.

Sizce Michael Morales, Makhachev ile beş rauntluk bir şampiyonluk mücadelesine çıkarsa kardiyosunu ve dayanıklılığını koruyabilir mi, yoksa Mendez'in endişesi gerçeğe mi daha yakın?

Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli analizi MMA tutkunlarıyla hemen paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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