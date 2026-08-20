Makhachev'e Karşı Mücadele: Carlos Prates UFC ile Yeni Sözleşme İmzaladı

UFC yarı orta sıkletinde güç dengesi büyük bir değişim geçiriyor. Sıralamanın 1 numaralı adayı ve “The Nightmare” lakaplı Brezilyalı nakavtçı Carlos Prates, organizasyonla 8 maçlık dev bir sözleşme imzaladı ve mevcut şampiyon Islam Makhachevile şampiyonluk maçını garantiledi. Brezilyalı yıldız, kafes kenarındaki gözlemlerinin ardından sansasyonel planlarını nasıl açıkladı?

“İlk maçım kemer için olacak”: Prates’in açıklaması

Carlos Prates, Ariel Helwani ile yaptığı röportajda UFC yönetiminden resmi güvence aldığını doğruladı:

“Şampiyonluk için sıradaki aday benim, en önemlisi bu! UFC ile sekiz maçlık yeni ve uzun vadeli bir sözleşme imzaladım. Bu anlaşmadaki ilk karşılaşmam doğrudan şampiyonluk maçı olacak.” dedi Carlos Prates.

Carlos Prates ve şampiyonluk yarışının ayrıntıları

Gösterge Dövüşçü ve anlaşma detayları Dövüşçü Carlos Prates (“The Nightmare”, Brezilya) Sıklet Yarı orta sıklet (Welterweight) — 1 numaralı aday Yeni sözleşme UFC ile 8 maçlık uzun vadeli anlaşma Sıradaki rakip Divizyonun mevcut şampiyonu Islam Makhachev Ana rakibin durumu Michael Morales (Prates’e göre bir galibiyete daha ihtiyacı var)

Morales konusu ve kafes kenarındaki mesaj

Prates, namağlup ilerleyen bir diğer aday Michael Morales’in kemer şansları hakkında konuştu ve önce sıralamanın üst bölümündeki güçlü dövüşçülerden birini test etmesi gerektiğini vurguladı:

“Morales’in kemere ulaşmadan önce bir maç daha yapması gerekiyor — belki Belal Muhammad veya ilk beşteki başka bir adayla. Bir parlak galibiyete daha ihtiyacı var.”

Hatırlanacağı üzere Carlos Prates, geçtiğimiz hafta sonu Islam Makhachev ile Ian Machado Garry arasındaki zorlu karşılaşmayı doğrudan kafes kenarından takip etmiş ve sıradaki rakibin kendisi olması gerektiğini açıkça göstermişti.

Sizce tehlikeli bir nakavtçı olan Carlos Prates, yarı orta sıklette Islam Makhachev’e ciddi sorun çıkarıp şampiyonluk kemerini ele geçirebilir mi?

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