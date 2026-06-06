UFC dövüşçüsü Şevkat Rahmonov eşiyle barıştı

UFC dövüşçüsü Şevkat Rahmonov ile eşi Guloyim arasındaki boşanma süreci, tarafların karşılıklı anlaşmaya varmasının ardından durduruldu. Bu konuda hukukçu Meyirman Şekeyev bilgi verdi.

Sporcuda bu konuda hukuki danışmanlık veren uzmana göre, çift şu anda resmi olarak boşanmış değil. Ayrıca, daha önce mahkemeye sunulan başvurular da geri çekildi.

"Umarım tüm sorunları çözerler. Şevkat'ın yakın zamanda bir kız çocuğu oldu. Bir erkek için kız çocuğu ayrı bir değere sahip olan bir insandır. Bu nedenle böyle durumlarda aceleci sonuçlar çıkarmamak gerekir. Hukuki açıdan hâlâ aile sayılıyorlar. İlk kez boşanma başvurusunda bulundular, ancak daha sonra barışıp başvurularını geri çektiler. Şu an durum bu şekilde", dedi verdiği röportajda.

Hatırlatmak gerekirse, Guloyim 2025 yazında Almatı - Yekaterinburg karayolunda meydana gelen trafik kazasının ardından kamuoyunun dikkatini çekmişti. O faciada ablası ve yakın arkadaşı hayatını kaybetmişti.

2026 yılının Mart ayı sonunda mahkeme, Guloyim'i bu olayda suçlu bularak 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.