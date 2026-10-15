Super Lig'de 24. hafta maçları başladı — sonuçlar ve önemli detaylar

·9·Spor
Super Lig'de 24. hafta maçları başladı — sonuçlar ve önemli detaylar

Özbekistan Süper Ligi'nde kritik viraj olan 24. hafta karşılaşmaları resmen başladı. Haftanın ilk gününde Andican ve Guzar şehirlerinde iki ilginç ve kıran kırana geçen mücadele yaşandı.

İlginç olan şu ki, her iki maçta da deplasmanda oynayan kulüpler 1-0'lık skorla galip gelerek önemli puanlar kazandı.

Andijon kendi sahasında Qizilqum'a mağlup oldu

Lig tablosunda 10. sırada bulunan Andijon (30 puan), kendi taraftarı önünde 8. sıradaki Qizilqum'u (33 puan) ağırladı:

  • Kritik an: Nevai ekibinde 38. dakikada Otabek Jo‘raqo‘ziyev tarafından atılan tek gol maçın kaderini belirledi;

  • Maçtaki baskı: Ev sahibi ekip ikinci yarıda Dragan Cheran, Aziz Turg‘unboyev ve Bekzod Sulaymonov gibi tecrübeli oyuncuları sahaya sürerek durumu düzeltmeye çalışsa da, konuk ekibin savunması güvenli bir oyun sergileyerek skoru korudu.

Süper Lig. 24. hafta

Andijon — Qizilqum 0:1

Gol: Otabek Jo‘raqo‘ziyev (38).

  • Andijon: Eldor Adhamov, Odilbek Abdumajidov, Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (Bekzod Sulaymonov, 61), Humoyunmirzo Iminov, Abdurahmon Komilov (Abdulvohid G‘ulomov, 73), Nemanya Chalasan, Damir Temirov (Muhammadkarim Toirov, 61), Usmonali Ismonaliyev, Martin Boake (Dragan Cheran, 77), Doniyor Abdumannopov (Aziz Turg‘unboyev, 73), Rustam Turdimurodov.

  • Qizilqum: Farhod Rahmatov, Shahzodbek Rahmatullayev, Islom Kenjaboyev (Abbosbek Abdug‘offorov, 77), Nikola Kumburovich, Jambuli Jigauri (Samandar Shukurullayev, 77), Nodirxon Ne’matxonov, G‘iyosjon Rizaqulov, Ruslan Roziyev, Douglas Maicon, Diyor Raxmatilloyev, Otabek Jo‘raqo‘ziyev.

Olmaliq ekibi Guzar'da irade gösterdi: 84. dakikadaki gol

Haftanın ikinci maçı Guzar'da oynandı. Lig tablosunun son sırasında yer alan Mash’al (4 puan, 16. sıra), ilk dört adayı olan OKMK (39 puan, 4. sıra) takımına karşı ciddi bir direnç gösterdi:

  • Sert direnç: Ev sahibi ekip büyük bir güçle savunma yaparak maçın sonuna kadar kalesini gole kapalı tuttu;

  • Asadbek Sobirjonov'un golü: Mirjalol Qosimov öğrencileri ancak 84. dakikada rakip savunma duvarını aşmayı başardı — sonradan oyuna giren Asadbek Sobirjonov gol atarak Olmaliq ekibine değerli üç puanı kazandırdı.

Mash’al — OKMK 0:1

Gol: Asadbek Sobirjonov (84).

  • Mash’al: Vladislav Rusanov, Komiljon Tojiddinov, Javohir Ubaydullayev (Sardor Abduraimov, 46), Mahmud Jo‘raboyev (Isomiddin Nusratov, 14), Toxir To‘xtasinov, Ifeani Ifeani, Og‘abek Abdiraximov, Firdavs Jovliyev, Muhammadali Boymurodov (Zafar Akramov, 52), Ahrorbek Rahimov (Ergash Ismoilov, 46), Bobir Asqarov.

  • OKMK: Hamidullo Abdunabiyev, Mirjamol Qosimov (Siyavash Haqnazariy, 63), Giorgi Papava, Avazbek O‘lmasaliyev (Abror Sarimsoqov, 46), Aziz Xolmurodov, Eldor Begimov, Xazrat Tursunqulov (Nodir Abdurazzoqov, 46), Saidafzalxon Axrorov (Ahmadullo Muqumjonov, 69), Arihiro Sentoku, Abror Karimov, Ivan Pesic (Asadbek Sobirjonov, 46).

Bu sonuçların ardından OKMK liderlik takibini sürdürürken, Qizilqum deplasman galibiyetiyle orta sıralardaki yerini sağlamlaştırdı. 24. haftanın geri kalan maçlarının da büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.

AndijonQizilqumOKMKAsadbek SobirjonovÖzbekistan Süper Ligi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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