Süper Lig 15. Hafta: Bunyodkor'a hükmen mağlubiyet ve Vadi'de ateşli mücadele!

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Süper Lig 15. Hafta: Bunyodkor'a hükmen mağlubiyet ve Vadi'de ateşli mücadele!

Önümüzdeki hafta sonu, Özbek futbol severlere gerçek bir heyecan ve beklenmeyen dramalar sunuyor. 1 Ağustos'ta millî ligimizin 15. haftası resmî olarak başlıyor. Ancak hafta maçları başlamadan önce, futbol kamuoyunu sarsan büyük bir sansasyon yaşandı: Başkent kulübü Bunyodkor, maddi sorunlar nedeniyle Navoi'ye gidemeyecek. Merkezî karşılaşmada ise Andijan'da tempolu bir futbol bekleniyor.

Süper Lig'in 15. haftası taraftarlara hem puan durumundaki kıyasıya mücadeleleri hem de saha dışındaki jeo-finansal dramaları sunuyor.

1. Bunyodkor'da ağır finansal çöküş: 'Kırlangıçlar'a hükmen mağlubiyet yazılıyor!

15. haftanın en sansasyonel ve acı haberi, Navoi'de oynanması gereken Kızılkum ve Bunyodkor karşılaşması etrafında yaşandı. Taşkent'in köklü ve tarihî kulübü sayılan Bunyodkor, ciddi bir mali krizle karşı karşıya kaldı.

Kulüpteki maddi sıkıntılar nedeniyle konuk ekibin Navoi şehrine gidemeyeceği açıklandı. Sonuç olarak bu karşılaşma iptal edildi.

Profesyonel Futbol Ligi (PFL) yönetmeliği gereğince, sahaya çıkamayan Bunyodkor kulübüne 0:3'lük skorla otomatik hükmen mağlubiyet yazılacak, Kızılkum ise hiçbir mücadele vermeden değerli 3 puanı hanesine yazdıracak.

Bu durum, başkent kulübündeki sistemik sorunların ne kadar derin olduğunu gösterdi ve kamuoyunda sıcak tartışmalara neden oluyor.

2. Andijan'daki ateşli düello: Andijan — Pakhtakor merkezî derbisi

1 Ağustos akşamının merkezî kapışması, hiç şüphesiz Andijan'daki Bobur Arena'da gerçekleşecek. Güney Fergana Vadisi'nin en uzlaşmaz taraftarlarının önünde Andijan kulübü, ülkenin en çok kupa kazanan takımı Pakhtakor'u konuk edecek.

  • Atmosfer ve baskı: Andijanlı taraftarlar tıklım tıklım dolu tribünler önünde sevgililerini ileriye taşıyacak. Pakhtakor için Vadi deplasmanı her zaman zor geçmiştir.

  • Turnuva önemi: Her iki takım için de üst sıralar ve puanlar su ve hava kadar gerekli. Sahada her karış toprak için kıyasıya bir mücadele bekleniyor.

3. Şampiyonun Semerkant'taki sınavı ve diğer ilginç karşılaşmalar

3 Ağustos Pazartesi günü son Özbekistan şampiyonu Neftchi takımı, Semerkant'ta Dinamo'nun konuğu olacak. Semerkantlılar kendi sahalarında her türlü dev ekibe ciddi direniş gösterebileceklerini defalarca kanıtladılar. Ferganalılar için bu mücadele şampiyonluk unvanını koruma yolundaki en önemli sınavlardan biri olacak.

Ayrıca Almaliq'te AGMK ile Nasaf arasındaki ikincilik ve kupa sahibi mücadelesi de 15. haftanın süsü olmaya aday.

4. 15. haftanın tam takvimi ve maç saatleri

Futbolseverler için 15. haftanın tüm maçlarının oynanacağı tarih ve saat tablosu:

1 Ağustos Cumartesi

  • 19:30. Andijan — Pakhtakor

  • 20:30. Buxoro — Lokomotiv

  • Kızılkum — Bunyodkor (oynanmayacak, Bunyodkor'a hükmen mağlubiyet)

2 Ağustos Pazar

  • 19:30. Navbahor — Xorazm

  • 20:00. Mash’al — Soғdiyona

3 Ağustos Pazartesi

  • 19:30. Qo‘qon-1912 — Surxon

  • 20:00. AGMK — Nasaf

  • 20:30. Dinamo — Neftchi

Sonuç: Kritik aşama başlıyor

Süper Lig'in 15. haftası millî ligimizde güç dengesini ve takımların gerçek potansiyelini ortaya koyacak maçlarla dolu. Bunyodkor etrafındaki olaylar ise Özbek futbolunda kulüplerin mali istikrarı meselesini bir kez daha gündeme taşıdı.

Sizce Andijan kendi sahasında Pakhtakor'u mağlup edebilir mi? Bunyodkor'daki mali kriz hakkında ne düşünüyorsunuz? Tahminlerinizi yorumlarda paylaşın!

BunyodkorPakhtakorAndicanKızılkumTaşkent
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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