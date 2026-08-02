Süper Lig'de Temmuz ayının yıldızı kim? Beşli aday açıklandı

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Süper Lig'de Temmuz ayının yıldızı kim? Beşli aday açıklandı

Özbekistan Profesyonel Futbol Ligi, Süper Lig'de Temmuz ayının en iyi futbolcusu olmak için yarışacak adayları açıkladı. Listeye ülkenin beş kulübünden beş futbolcu dahil edildi.

Adayların istatistiklerine bakıldığında bu defa rekabet oldukça çetin: Bir futbolcu üç maçta beş gol atarken, diğeri defans oyuncusu olmasına rağmen iki kez rakip kaleyi havalandırdı. UzPFL geleneksel olarak her ay şampiyonluğun en iyi futbolcusunu, teknik direktörünü ve en güzel golün sahibini belirliyor.

Anvar Hojimirzayev — beş golle ana aday

Dinamo forveti Anvar Hojimirzayev Temmuz ayında en yüksek skorerliği kaydetti. Üç karşılaşmada sahaya çıkarak rakip kalelere beş gol gönderdi.

Bu, maç başına ortalama 1,67 gol demek. Kısa bir dönem için böyle bir gösterge, forvetin sadece iyi formda olduğunu değil, aynı zamanda takımının sonuçlarına doğrudan etki ettiğini de gösteriyor.

Hojimirzayev, Dinamo'nun önde gelen futbolcularından biri olarak kabul ediliyor ve UzPFL'nin resmi sayfasında da Semerkandlıların temsilcisi olarak gösteriliyor.

Asadbek Sobirjonov'dan dört skor katkısı

Listedeki bir diğer ciddi aday Asadbek Sobirjonov. Sunulan istatistiklere göre o, Temmuz ayında üç maçta:

  • üç gol attı;

  • bir asist yaptı;

  • toplam dört skor katkısı kaydetti.

Goller ve asistler birlikte hesaplandığında Sobirjonov, Hojimirzayev'den sonra en yüksek göstergeye sahip. Bu durum, onun sadece atakları sonuçlandırmada değil, takım arkadaşlarına pozisyon yaratmada da aktif olduğunu gösteriyor.

Bobur Abduxoliqov istikrarını sergiledi

Nasaf forveti Bobur Abduxoliqov üç karşılaşmanın her birinde neredeyse görevini yerine getirdi — onun hesabında üç gol var.

Maç başına bir golcülük ortalama sonuç bir forvet için yüksek bir gösterge sayılır. Özellikle kısa aylık değerlendirmelerde istikrar büyük önem taşır.

UzPFL'nin resmi verilerinde Abduxoliqov, Nasaf forveti olarak kaydedilmiştir.

Beşar Resan gol atmadı ama üç gol hazırladı

Paxtakor kanat oyuncusu Beşar Resan listedeki diğer futbolculardan farklı olarak golleriyle değil, asistleriyle ön plana çıktı.

Iraklı futbolcu üç maçta takım arkadaşlarına üç kez gol pası verdi. Demek ki onun her karşılaşmasında en az bir gol doğrudan katılımıyla gerçekleşti.

Resan'ın sonucu, oyun kuruculuk ve takım oyununun da ayrı goller kadar önemli olduğunu gösteriyor. UzPFL veritabanında o, Paxtakor orta sahası olarak gösteriliyor.

Defans oyuncusu Anvar Gofurov'un iki golü

Adaylar arasında savunma hattından bir temsilci de var. Neftçi futbolcusu Anvar Gofurov Temmuz ayında üç maç oynayarak iki kez adını tabelaya yazdırdı.

Forvetler için iki gol sıradan bir gösterge gibi görünebilir. Ancak bir defans oyuncusunun üç maçta iki kez gol atması, onun duran toplardaki tehlikesini ve takımın hücumlarına yaptığı katkıyı gösteriyor.

Tamamen pozisyon faktörü Gofurov'un adaylığını daha da ilginç kılıyor: O, diğer adaylardan farklı bir görevi yerine getirirken skorerlik gösterdi.

Süper Lig'de Temmuz ayının yıldızı kim? Beşli aday açıklandı

Adayların Temmuz ayındaki sonuçları

Futbolcu

Kulüp

Maç

Gol

Asist

Anvar Hojimirzayev

Dinamo

3

5

Asadbek Sobirjonov

OKMK

3

3

1

Bobur Abduxoliqov

Nasaf

3

3

Beşar Resan

Paxtakor

3

3

Anvar Gofurov

Neftçi

3

2

Seçimde sadece goller karar vermez

Saf istatistiklere göre Anvar Hojimirzayev beş golle lider. Ancak ayın en iyi futbolcusunu belirlemede sadece gol sayısı değil, futbolcunun takım sonucuna etkisi, maçlardaki genel eforu ve kritik anlardaki rolü de hesaba katılabilir.

Sobirjonov'un gol ve asistleri, Resan'ın oyun kuruculuk becerisi, Abduxoliqov'un istikrarı ve Gofurov'un defans oyuncusu olarak skorerliği seçimi basit bir sayı yarışından çıkarıyor.

Bir şey kesin: Temmuz ayında Süper Lig'de hücum futbolu üstünlük kurdu. Şimdi soru tek — beş gol atan Hojimirzayev mi kazanacak yoksa rakiplerinden biri sürpriz bir sonuç mu kaydedecek?

Sizce Temmuz ayının en iyi futbolcusu olmaya kim layık? Görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve makaleyi arkadaşlarınızla, futbol taraftarlarıyla Telegram veya diğer sosyal ağlarda paylaşın!

Özbekistan Profesyonel Futbol LigiAnvar HojimirzayevDinamoAsadbek SobirjonovBobur Abdukholiqov
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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