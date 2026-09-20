Cizzak'ta 4 dakikalık mucize: AGMK, Sogdiyona'yı geri dönüşle mağlup etti

·2·Spor
Cizzak'ta 4 dakikalık mucize: AGMK, Sogdiyona'yı geri dönüşle mağlup etti

Özbekistan Süper Ligi'nin 22. haftasından bir diğer önemli karşılaşma, taraftarlara gerçek bir geri dönüş ve son dakikaların dramını yaşattı. Cizzak'ta gerçekleşen gergin ve çekişmeli mücadelede Sogdiyona, kendi sahasında Olmaliq ekibi AGMK'yı ağırladı. Uzun süre ev sahibinin üstünlüğüyle geçen maçın kaderi, son 7 dakikada tamamen değişti ve konuk ekibin 2-1'lik dramatik geri dönüş galibiyetiyle sonuçlandı. Ev sahibi ekip adına 25. dakikada Filip Ivanovic fileleri havalandırarak Cizzak temsilcisini öne geçirmişti.

Ulugbek Bakoev öğrencileri yaklaşık 80 dakika boyunca bu minimal skoru korumayı başardılar, ancak Mirjalol Qosimov'un takımı son dakikalarda gerçek bir karakter ortaya koydu. 83. dakikada Giorgi Papava dengeyi sağlarken, 4 dakika sonra 87. dakikada Nodir Abdurazzoqov galibiyet golünü atarak 'madenciler'e kritik üç puanı getirdi. Bu galibiyetin ardından puanını 35'e çıkaran AGMK, puan tablosunda 5. sıraya yükseldi; 28 puanda kalan Sogdiyona ise 10. basamakta yer aldı.

Peki, Sogdiyona son dakikalarda galibiyeti nasıl elinden kaçırdı, Mirjalol Qosimov'un ikinci yarının başındaki dörtlü rotasyonu maçın kaderini nasıl etkiledi ve AGMK madalya mücadelesindeki şansını ne ölçüde artırdı?

Ivanovic'in golü ve 4 dakikalık resital: Cizzak'taki maçın kroniği

Maç boyunca yaşanan en önemli anlar ve kırılma noktaları:

  • Ivanovic'ten ilk darbe: 25. dakikada lejyoner Filip Ivanovic, rakip savunmadaki boşluğu değerlendirerek ev sahibini öne geçirdi;

  • Sogdiyona'nın uzun savunması: Cizzak ekibi golü bulduktan sonra düzenli bir savunma anlayışıyla uzun süre AGMK ataklarını sonuçsuz bırakmayı başardı;

  • Qosimov'un radikal kararı: İkinci yarının başlamasıyla birlikte AGMK teknik heyeti, aynı anda 4 oyuncuyu (Karimov, Sentoku, Abdunabiyev ve Sobirjonov) oyuna alarak baskıyı artırdı;

  • 83. dakikadaki kırılma: Giorgi Papava ceza sahasında etkili olarak skoru 1-1'e getirdi;

  • Abdurazzoqov'dan galibiyet noktası: Sadece 4 dakika sonra, 87. dakikada Nodir Abdurazzoqov konuk ekibin galibiyet golünü kaydederek maçın skorunu belirledi (1-2).

Süper Lig 22. Hafta: Sogdiyona — AGMK maçının istatistiksel karşılaştırması

Takımların maçtaki temel verileri ve puan durumundaki yerleri:

Göstergeler ve kriterler

Sogdiyona (Ev Sahibi)

AGMK (Konuk)

Final skoru

1

2

Gol sahipleri

F. Ivanovic 25

G. Papava 83, N. Abdurazzoqov 87

Toplanan puanlar

28 puan

35 puan (İlk beşe girdi)

Puan durumundaki yeri

10. sıra

5. sıraya yükseldi

Asıl kaleciler

Mitrovic

Abdunabiyev

Taktiksel değişiklikler

46, 65 ve 71. dakikalardaki oyuncu değişiklikleri

Devre arasında 4'lü ve 74. dakikada 2'li rotasyon

Futbol analizi: Uzmanlar Mirjalol Qosimov'un taktiği hakkında

Ulusal futbol uzmanları ve yorumcuların sonuçları:

  • AGMK kadrosunun derinliği: İkinci yarıda yedek kulübesinden gelen güçler oyun temposunu ciddi şekilde artırdı ve rakip savunmayı yormayı başardı;

  • Son dakikalardaki konsantrasyon kaybı: Sogdiyona 80 dakikadan fazla tam disiplinli oynamasına rağmen, maç sonunda savunmadaki hatalar nedeniyle 4 dakika içinde iki gol yedi;

  • Papava ve Abdurazzoqov'un soğukkanlılığı: Kritik anlarda pozisyonları maksimum verimle değerlendirmek, 'madenciler' kadrosundaki oyuncu kalitesinin yüksekliğini gösteriyor;

  • Puan tablosundaki sıçrama: Olmaliq ekibi, bu geri dönüş zaferiyle 35 puana ulaşarak 5. sıraya yerleşti ve madalya ile ilk üç mücadelesinde var olduğunu kanıtladı.

Cizzak'taki bu şiddetli rekabet, AGMK'nın yenilmez ruhunu ve Mirjalol Qosimov'un öğrencilerinin son düdüğe kadar savaşma alışkanlığını bir kez daha gösterdi.

Sizce Sogdiyona'nın mağlubiyetine savunmadaki yorgunluk mu sebep oldu, yoksa AGMK'nın yedek kulübesinden gelen oyuncuları mı ana rolü oynadı? 35 puana ulaşan AGMK bu sezon ilk üçe girebilir mi? Kişisel görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolunun en ilginç maç analizlerini tüm taraftar arkadaşlarınızla paylaşın!

SogdiyonaAGMKMirjalol QosimovNodir AbdurazzoqovÖzbekistan Süper Ligi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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