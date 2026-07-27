Süper Lig'de drama: üç maç, iki penaltı ve 90+2'de gelen gol

·44·Spor
Süper Lig'de drama: üç maç, iki penaltı ve 90+2'de gelen gol

Özbekistan Süper Ligi 14. haftasındaki üç karşılaşmada ev sahibi takımlar tam üstünlük sağladı. Lokomotiv ve Andijon güvenli galibiyetler alırken, OKMK, Mash'al karşısındaki maçın kaderini uzatma dakikalarında belirledi.

Elde edilen sonuçlara göre maçlarda toplam dokuz gol atıldı. Günün en dramatik olayı ise Olmaliq'te yaşandı; konuk ekip öne geçmesine rağmen son sözü ev sahibi söyledi.

Abduxoliqov, Lokomotiv'in yolunu açtı

Taşkent'te oynanan Lokomotiv — So‘g‘diyona maçının ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Asıl olaylar devre arasından sonra yaşandı.

57. dakikada Lokomotiv penaltı kazandı. Topun başına geçen Temurxo‘ja Abduxoliqov fırsatı değerlendirerek takımını öne geçirdi.

Dokuz dakika sonra ev sahibi ekip bir kez daha penaltı kazandı. Abduxoliqov bu sefer de hata yapmadı ve kişisel dublesini gerçekleştirdi.

İki penaltıyı gole çeviren tecrübeli forvet, maçın kaderini fiilen belirlemiş oldu.

Uzatma dakikalarında Quvonchbek Abrayev, Lokomotiv'in üçüncü golünü kaydetti. So‘g‘diyona, Zaymovich'in 90+6. dakikadaki golüyle farkı azaltsa da maçı kurtarmak için vakit kalmamıştı.

Maç sonucu: Lokomotiv — So‘g‘diyona 3:1.

Bu mücadele, 27 Temmuz'da oynanması planlanan Süper Lig 14. hafta maçlarından biriydi.

Andijon galibiyeti ikinci yarıda garantiledi

Bobur Arena'da Andijon, puan tablosunun üst sıralarında yer alan Buxoro'yu ağırladı. İlk yarıda takımlar temkinli oynadı ve kalelerini gole kapattı.

54. dakikada Odil Abdumajidov skoru açtı. Bu golden sonra Buxoro hücumda daha aktif olmaya çalışsa da ev sahibi ekip savunmada güven verdi.

Maçın 90. dakikasında Hamidullo Karimov ikinci golü atarak maçtaki heyecana noktayı koydu.

Maç sonucu: Andijon — Buxoro 2:0.

Andijon sadece üç puan almakla kalmadı, aynı zamanda kalesini gole kapatarak bir önceki haftadaki 3:3'lük beraberliğin ardından savunmadaki hatalardan ders çıkardığını gösterdi. Andijon — Buxoro maçı da 14. hafta takviminde yer alıyordu.

Mash’al, Olmaliq'te sürprize yakındı

Günün en çekişmeli maçı OKMK ile Mash’al arasında geçti.

Puan tablosunun son sırasında yer alan G‘uzor ekibi, 21. dakikada beklenmedik bir şekilde öne geçti. Ergash Ismoilov'un golü, Mash’al'a deplasmanda önemli bir üstünlük sağladı.

Ancak OKMK'nın cevabı gecikmedi. 32. dakikada Asadbek Sobirjonov skoru eşitleyerek takımını oyuna döndürdü.

İkinci yarı boyunca ev sahibi ekip galibiyet golünü aradı. Mash’al ise savunma yaparak en azından bir puanı korumaya yakındı.

Fakat 90+2. dakikada Abror Karimov belirleyici golü attı. Böylece OKMK zor durumdan çıkarak iradeli bir galibiyet elde etti.

Maç sonucu: OKMK — Mash’al 2:1.

OKMK — Mash’al maçının Olmaliq'te oynanacağı ve 14. hafta programında yer aldığı PFL maç kartında da belirtilmişti.

Maçların tam sonuçları

Maç

Skor

Gol atanlar

Lokomotiv — So‘g‘diyona

3:1

Abduxoliqov 57-pen., 66-pen., Abrayev 90+3 — Zaymovich 90+6

Andijon — Buxoro

2:0

Abdumajidov 54, Karimov 90

OKMK — Mash’al

2:1

Sobirjonov 32, Abror Karimov 90+2 — Ergash Ismoilov 21

Üç maçta kaydedilen temel istatistikler

  • Maç sayısı — 3;

  • toplam gol — 9;

  • ev sahibi galibiyeti — 3;

  • penaltı golleri — 2;

  • uzatma dakikası golleri — 3;

  • kalesini gole kapatan takım — Andijon.

14. hafta öncesinde OKMK 22, Buxoro 23, Lokomotiv 19 ve Andijon 17 puana sahipti.

Elde edilen sonuçlarla OKMK puanını 25'e, Lokomotiv 22'ye, Andijon ise 20'ye yükseltti. Ancak haftanın geri kalan maçları oynanmadan takımların nihai sıralaması değişebilir.

Haftanın kahramanı kim oldu?

Temurxo‘ja Abduxoliqov iki penaltıyı gole çevirerek Lokomotiv galibiyetinin ana mimarı oldu. Andijon ise takım disiplini ve güvenli savunmasıyla önemli üç puan aldı.

Günün en duygusal anı şüphesiz Olmaliq'te yaşandı. Mash’al puan almaya bir adım kalmışken, Abror Karimov'un 90+2'deki vuruşu maçın kaderini değiştirdi.

Süper Lig 14. haftası henüz tam olarak sona ermedi ancak bu üç maç bile haftanın heyecan ve son dakikaya kadar süren mücadelelerle dolu olacağını gösterdi.

Sizce günün en iyi oyuncusu Abduxoliqov muydu yoksa galibiyet golünü atan Abror Karimov mu?

LokomotivAndicanSogdianaBuharaAGMK
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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