Mirjalol Qosimov, Mash’al maçı, rotasyon ve rakibin stratejisi hakkında konuştu

·57·Spor
Mirjalol Qosimov, Mash’al maçı, rotasyon ve rakibin stratejisi hakkında konuştu

Süper Lig'in 24. haftası kapsamında deplasmanda Mash’al'ı 1-0'lık skorla mağlup eden AGMK takımının teknik direktörü Mirjalol Qosimov maç sonu basın toplantısına katıldı. Deneyimli teknik adam; zorlu geçen mücadele, kadrodaki değişiklikler, yedekten giren oyuncuların performansı ve Güzar temsilcisinin mevcut stratejisi hakkında detaylı değerlendirmelerde bulundu.

Qosimov, yoğun maç takviminde puan kaybı yaşamamak adına rotasyonun tek doğru yol olduğunu vurguladı.

«Kolay maç yok»: Yoğun takvim ve kadro rotasyonunun nedeni

AGMK hocası, milli maç aralarından (FIFA günleri) sonra kulüplerin çok sıkışık bir fikstürle karşı karşıya kaldığını özellikle belirtti:

  • Toparlanma sorunu: «Şu an maçlar çok sık oynanıyor, kısa sürede tekrar sahaya çıkmak zorunda kalıyoruz. Navbahor maçında oyuncular çok fazla enerji harcamıştı»;

  • 4 gün sonraki maç: «Dört gün sonra bir sonraki maçımız var. Bu yüzden rotasyona gittik ve diğer oyunculara da şans verdik. Sahada kötü görünmediler ve görevlerini yerine getirdiler»;

  • Tek kadroyla hedefe ulaşılamaz: «Tek bir kadroyla yıl sonuna kadar oynamak mümkün değil. Her maça özel hazırlık yapılıyor ve tüm futbolcuların takımın galibiyetine katkı sağlaması gerekiyor».

Yedekten girip gol atan liderler hakkında

Maçın kaderini yedekten giren oyuncular, özellikle 84. dakikada tek golü atan Asadbek Sobirjonov belirledi. Teknik direktör bu kararı şöyle açıkladı:

  • «Onlar ilk 11'de de başlayabilirlerdi»: «Abdurazzoqov, Asad, Siyovash, Ahmad... Bu oyuncular önceki maçta çok efor sarf etmişlerdi. Bu yüzden onları ikinci yarıda oyuna almaya karar verdim ve bu hamle sonuç verdi, yine de faydaları dokundu», dedi Qosimov.

«Mash’al gelecek yıla hazırlanıyor»: Rakip hakkında teknik direktörün görüşü

Mash’al takımının son dönemde kadroda daha çok genç oyunculara şans vermesiyle ilgili soruya AGMK hocası tarafsız bir yaklaşım sergiledi:

  • Dışarıdan değerlendirme adabı: «En sevmediğim şey, işin içine girmeden dışarıdan değerlendirme yapmaktır, bu yanlış olur;

  • Gelecek yıl için planlar: Ancak gençlere şans verildiğini gözlemleyerek şunu söyleyebilirim ki, bence gelecek yıl için net hedefleri çoktan belirlenmiş durumda. Durumu kabullenip şimdiden gelecek sezona hazırlanıyorlar», diyerek sözlerini tamamladı.

Bu önemli galibiyetle 39 puana ulaşan AGMK, Süper Lig zirvesindeki mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

AGMKMirjalol QosimovMash’alSüper LigÖzbekistan Futbolu
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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