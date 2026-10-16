Mirjalol Qosimov, Mash’al maçı, rotasyon ve rakibin stratejisi hakkında konuştu

«Onlar ilk 11'de de başlayabilirlerdi»: «Abdurazzoqov, Asad, Siyovash, Ahmad... Bu oyuncular önceki maçta çok efor sarf etmişlerdi. Bu yüzden onları ikinci yarıda oyuna almaya karar verdim ve bu hamle sonuç verdi, yine de faydaları dokundu», dedi Qosimov.