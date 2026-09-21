«Haklı bir galibiyet aldık»: Mirjalol Qosimov, Zomin'deki iradeli mücadelenin sırrını açıkladı

Özbekistan Süper Ligi'nin 22. haftasında oynanan şiddetli karşılaşmada, Olmaliq ekibi OKMK, Zomin'de ev sahibi So‘g‘diyona'ya karşı sahaya çıkarak gerçek bir irade ve karakter sergiledi. İlk yarıda kalesinde gol görerek mağlubiyetle karşı karşıya kalan Olmaliq temsilcisi, maçın ikinci yarısında oyunun kontrolünü eline alarak deplasmanda 2:1'lik çok önemli ve değerli bir galibiyet elde etti.

Maçın ardından OKMK Teknik Direktörü ve Özbek futbolunun efsanesi Mirjalol Qosimov, basın toplantısına katılarak maçın dramatik gidişatı, duran toptan yenen gol, takımın ikinci yarıdaki zihinsel toparlanması ve gelecek planları hakkında açık yüreklilikle konuştu. Teknik direktör, oyuncularının son saniyelere kadar gösterdiği cesareti takdir ederek, Olmaliq'ten gelip takımı destekleyen sadık taraftarlara teşekkür etti ve takımın FIFA günleri nedeniyle verilecek kısa araya harika bir moralle girdiğini belirtti.

Peki, Qosimov'un öğrencileri bu iradeli zaferden sonra madalya mücadelesinde nasıl bir stratejik avantaj elde etti ve milli maç arasından sonra OKMK'yı hangi önemli sınavlar bekliyor?

«Hata, irade ve tatile harika bir moral»: Qosimov basın toplantısında

OKMK hocasının dile getirdiği en önemli düşünceler ve açıklamalar:

İlk yarıdaki hata: «Birbirine denk iki takım mücadele etti. İlk yarıda duran toptan gol yedik, So‘g‘diyona hatamızı affetmedi»;

İkinci yarıdaki irade: «Çocuklar kendilerinde güç buldular, oyunun kontrolünü elimize aldık ve haklı bir galibiyet kazandık»;

Olmaliq taraftarlarına teşekkür: «Olmaliq'ten gelip takımımızı destekleyen taraftarlarımıza teşekkürler. Oyuncularımız sonuna kadar savaştı ve üç puanı aldık»;

Kısa tatil ve planlar: «Şimdi milli takım kampı ve hazırlık maçları başlayacak. Bu yüzden kısa tatile harika bir moralle çıktık, sonra tekrar maçlara hazırlanacağız».

Süper Lig 22. hafta: So‘g‘diyona — OKMK (1:2) maçı istatistikleri

Zomin'deki karşılaşmanın raporu ve temel bilgiler:

İstatistikler ve detaylar So‘g‘diyona (Ev sahibi) OKMK (Deplasman) Maç sonucu 1 2 Maç senaryosu 1. yarıda duran toptan skor açıldı 2. yarıda inisiyatifi alıp 2 gol attı Kazanılan puan 0 puan 3 puan (Önemli deplasman galibiyeti) Moral ve durum Acı verici mağlubiyet Tatile yüksek moralle gidiş Teknik direktör değerlendirmesi Skoru koruyamadı «Haklı bir galibiyet aldık»

Uzmanlar analizi: Mirjalol Qosimov'un takımının gücü nedir?

Spor analistleri ve milli futbol uzmanlarının sonuçları:

Zihinsel olarak yıkılmama alışkanlığı: OKMK'nın geriye düşmesine rağmen deplasmanda maçı lehine çevirmesi, takımda oluşan galibiyet mentalitesinin bir göstergesidir;

Taktiksel değişikliklerin etkisi: Teknik direktörün devre arası talimatları ve orta sahayı tamamen kontrol altına alması, rakip savunmayı aşmada belirleyici faktör oldu;

Tatil öncesi altın puanlar: Milli maç arasından önce alınan bu galibiyet, takıma zihinsel rahatlık verir ve sonraki haftalara hazırlığı kolaylaştırır.

Mirjalol Qosimov yönetimindeki OKMK, Zomin'deki başarısıyla ligin en güçlü ve tavizsiz takımlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sizce Mirjalol Qosimov'un takımının bu iradeli oyunları, onlara bu sezon madalya sıralamasında yer almaları için yardımcı olacak mı? OKMK'nın galibiyetinde teknik direktörün taktiği ne kadar rol oynadı? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda belirtin ve Özbek futbolunun en ilginç maç analizlerini tüm taraftarlarla paylaşın!