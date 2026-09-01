Önemli galibiyet: Atalanta son saniyelerde Bologna'yı mağlup etti

İtalya Serie A'nın 2. haftası, Bergamo'da oynanan son derece çekişmeli ve yoğun bir mücadeleyle sona erdi. Kendi sahasında Bologna'yı ağırlayan Atalanta, hakemin uzatma dakikalarının son saniyelerinde attığı golle önemli bir 1:0 skorla galibiyete ulaştı.

Maurizio Sarri'nin öğrencileri, bu başarıyla üst üste ikinci galibiyetini kutlayarak puanını 6'ya çıkardı ve liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Her iki haftada da mağlup olan Bologna ise puansız kaldı.

Yedekten gelen Samardzic'in kahramanlığı

Maçın kaderini belirleyen temel unsurlar ve taktiksel değişiklikler:

90+6. dakikadaki gol: Mücadelenin 68. dakikasında oyuna dahil olan Lazar Samardzic, hakemin eklediği son dakikalarda rakip fileleri havalandırarak Bergamo taraftarına galibiyeti getirdi;

Sarri'nin doğru hamleleri: Atalanta teknik heyetinin ikinci yarıda yaptığı rotasyonlar ve hücuma takviye yapma taktiği, oyunun kırılma anında meyvesini verdi;

Bologna'nın direnç kaybı: Konuk ekip 95 dakika boyunca iyi savunma yapsa da, son belirleyici atakta konsantrasyonunu kaybederek önemli bir puandan oldu.

Maç raporu ve kadrolar