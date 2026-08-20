Bologna, İtalyan futbolunun duayenini kadrosuna katabilir

·4·Spor
Bologna, İtalyan futbolunun duayenini kadrosuna katabilir

İtalya'nın Bologna kulübü, savunma hattını deneyimli bir futbolcuyla güçlendirme seçeneklerini değerlendiriyor. Corriere dello Sport'un haberine göre yönetim, bonservisi elinde bulunan deneyimli stoper Francesco Acerbi'yi transfer etme ihtimalini inceliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

38 yaşına giren İtalyan savunmacı, Inter'deki kariyerinin sona ermesinin ardından transfer piyasasında en çok konuşulan serbest oyunculardan biri oldu. Bologna'nın sportif direktörü Giovanni Sartori ve kulüp yöneticisi Marco Di Vaio, takımın savunma hattını daha da güçlendirmek amacıyla bu futbolcunun adaylığını ciddi şekilde değerlendiriyor.

Deneyim ve liderlik faktörü

Futbol dünyasında uzun kariyeri ve profesyonel yaklaşımıyla tanınan Acerbi, Bologna gibi iddialı bir takımın soyunma odasına ve sahadaki oyununa büyük deneyim ile liderlik özellikleri katabilir. İtalya futbolunda ve Avrupa'nın en üst düzey organizasyonlarında forma giyen savunmacının bilgi birikiminin genç oyuncular için oldukça faydalı olması bekleniyor.

Buna rağmen Casteldebole tesislerinde yetkililer bu konuya temkinli yaklaşmayı tercih ediyor. Herhangi bir resmi teklif sunmadan önce kulüp yönetimi, başta futbolcunun yaşı olmak üzere sözleşmenin tüm ayrıntılarını kapsamlı şekilde analiz etmek istiyor.

Mali unsurlar ve transfer şartları

Goal.com'un aktardığına göre bu olası transfer, mali açıdan kulüp için oldukça avantajlı koşullar sunabilir. Acerbi serbest oyuncu olduğu için kadroya katılması karşılığında bonservis bedeli ödenmesi gerekmiyor. Bu da kulüp bütçesi açısından önemli bir avantaj oluşturuyor.

Buna rağmen temel konu, futbolcunun maaşı ve fiziksel durumuyla ilgili. Uzmanlar, deneyimli savunmacının gelecekte garanti edebileceği performans seviyesini belirlemek için kapsamlı teknik ve fiziksel testler yapmayı planlıyor. Tüm kontroller olumlu sonuçlanırsa transfer kısa süre içinde gerçekleşebilir.

BolognaFrancesco AcerbiInterSerie ATransferler
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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