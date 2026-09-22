IBF şampiyonu Hrgovic'in Sanchez ile maçı duyuruldu: Jalolov'un sırası ne zaman?

Profesyonel boksun ağır sıklet şampiyonluk kemerleri etrafında belirleyici hamleler başladı. Ünlü İngiliz organizatör Frank Warren, en önemli müşterilerinden biri olan yeni IBF ağır sıklet dünya şampiyonu Filip Hrgovic'in gelecek planlarını ve zorunlu koruma maçı detaylarını açıkladı. Boxing Scene tarafından yayınlanan bilgilere göre, Hırvat şampiyon bu yıl başka bir maça çıkmayacak ancak 2027'nin başında zorunlu aday Kübalı Frank Sanchez'e karşı unvanını koruyacak.

Organizatör, daha önce bu maçı ertelemek için Sanchez'in ekibine yüklü miktarda tazminat («step-aside money») ödendiğini açıkça kabul etti: «Hrgovic bu yıl ringe çıkmayacak ama gelecek yılın başında dövüşecek. Bunu organize edeceğiz. Filip şu anda Frank Sanchez ile karşılaşmak zorunda. Bu onun zorunlu koruma maçı ve biz bu karşılaşmaya onay verdik. Daha önce Sanchez'e geçici olarak kenara çekilmesi için yüklü miktarda para ödemiştik».

Hatırlatmak gerekirse, Hrgovic 29 Ağustos 2026'da İngiliz genç yıldız Moses Itauma'yı 9. rauntta teknik nakavtla mağlup ederek boşta kalan IBF kemerini kazanmıştı. Bu sıklette IBF sıralamasında 4. sırada yer alan iki kez Olimpiyat şampiyonu Bakhodir Jalolov ise 17 Ekim'de İngiliz Solomon Dacres'e karşı çok önemli bir eleme maçına çıkacak.

Peki, Hrgovic Kübalı «Flash» lakaplı Sanchez'in savunmasını delebilecek mi, Bakhodir Jalolov Ekim ayındaki galibiyetten sonra şampiyonluk maçı için resmi 1 numaralı aday olacak mı ve Özbek «Dev Adam» IBF tahtına ne zaman çıkacak?

«Tazminat, Sanchez ile son tarih ve Jalolov'un adımı»: Sıkletteki 5 ana nokta

Ağır sıklet elitindeki beklenen olayların en önemli yönleri:

Hrgovic 2027'nin başında dönüyor: Hırvat IBF şampiyonu 2026 sonuna kadar dinlenecek ve gelecek yılın başında ringe çıkacak;

Zorunlu koruma — Frank Sanchez: IBF organizasyonunun resmi talebiyle Hrgovic, kemerini tehlikeli Kübalı nakavtçıya karşı korumak zorunda;

Sanchez'e ödenen büyük paralar: Frank Warren, Hrgovic'in Itauma'ya karşı şampiyonluk maçını düzenlemek için Sanchez'e geçici olarak kenara çekilmesi adına tazminat ödendiğini doğruladı;

Itauma'nın düşüşü: 29 Ağustos'ta 9. rauntta teknik nakavtla mağlup olan İngiliz yıldız, kemeri Hrgovic'e devretmek zorunda kalmıştı;

Bakhodir Jalolov kapıyı çalıyor: IBF sıralamasında 4. sırada yer alan vatandaşımız, 17 Ekim'de Solomon Dacres'i yenerse bu şampiyonluk yarışının en büyük favorisi haline gelecek.

Ağır sıklette IBF tahtı: Şampiyon ve adayların karşılaştırması

IBF sıralamasının zirvesindeki güç dengesi:

Göstergeler ve kriterler Filip Hrgovic (Mevcut IBF şampiyonu) Frank Sanchez (Resmi zorunlu aday) Bakhodir Jalolov (IBF 4. sıra sahibi) Uyruk Hırvatistan Küba Özbekistan Lakap «El Animal» (Hayvan) «The Cuban Flash» «Big Uzbek» (Büyük Özbek) Statü Dünya şampiyonu (Itauma'yı yendi) Resmi 1 numaralı aday Olimpiyat şampiyonu, TOP-4 adayı Bir sonraki maç zamanı 2027 başı 2027 başı (Hrgovic'e karşı) 17 Ekim 2026 (Dacres'e karşı) Organizatör Frank Warren (Queensberry) Premier Boxing Champions / PBC Top Rank / Suudi ortaklar Stratejik görev Kemeri başarıyla korumak Tazminattan sonra şampiyon olmak Dacres'i yenip final adayı olmak

Profesyonel boks ekspertizi: Neden bu zincir Bakhodir Jalolov için en büyük fırsat?

Uluslararası boks yorumcuları ve içeriden öğrenenlerin analitik sonuçları:

«Tazminat» taktiğinin sonu: Hrgovic ekibi Sanchez'e para ödeyerek zaman kazanmıştı, ancak IBF yönetmeliği ikinci kez böyle yapay bir ertelemeye izin vermiyor; şampiyonluk maçı 2027 başında yapılmak zorunda, bu da sıkletteki yapay engelleri kaldırıyor;

Jalolov'un 17 Ekim'deki sıçrama tahtası: Bakhodir Jalolov'un İngiliz Solomon Dacres'e karşı maçı sadece bir sıralama maçı değil; galibiyet vatandaşımızı IBF adaylık tablosunda 2. veya 1. sıraya yükseltecek ve Hrgovic-Sanchez maçı galibiyle karşı karşıya getirecek;

Hrgovic ve Sanchez stillerinin çatışması: Hrgovic güçlü fiziksel baskıya ve ağır kroşelere dayanıyor, Kübalı Sanchez ise eğitimli klasik savunmaya ve solak hareketlerine sahip; maçları 12 raunda uzayıp her iki boksörü de fiziksel olarak tüketebilir;

Özbek ağır sıkletinin tarihi anı: Ruslan Chagaev'den sonra profesyonel boksun ağır sıklet bölümünde kemere en çok yaklaşan Bakhodir Jalolov, cüssesi, sol yumruk darbesi ve olimpiyat hareketliliği ile hem Hrgovic hem de Sanchez için aşılmaz bir sorun olarak görülüyor.

Frank Warren tarafından duyurulan bu anlaşma, 2027 başında ağır sıklette şampiyonluk kemeri için amansız bir mücadeleyi başlatacak ve bu maç Özbek boks tarihini doğrudan etkileyecek.

Sizce Filip Hrgovic ve Kübalı Frank Sanchez arasındaki karşılaşmayı kim kazanır? Bakhodir Jalolov 17 Ekim'de Solomon Dacres'i nakavt edip 2027'de bu kemere mutlak sahip olabilir mi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve Özbek sporunun geleceğine dair bu sıcak analizi tüm boks severlerle paylaşın!