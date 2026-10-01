6 aya kadar men ve para cezası: Ronaldo milli takımı terk ettiği için ceza alabilir

·0·Spor
6 aya kadar men ve para cezası: Ronaldo milli takımı terk ettiği için ceza alabilir

Portekiz milli takımı çevresindeki kriz, hukuki ve disiplin cezaları boyutuna taşınıyor. Al-Nassr forveti ve milli takım kaptanı Cristiano Ronaldo Danimarka ile oynanacak kritik maç öncesinde kampı izinsiz terk ettiği için resmi ceza ile karşı karşıya kalabilir.

41 yaşındaki futbolcunun bu kararının, Norveç maçında forma giymemesinin ardından teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı gerginliğin bir sonucu olduğu bildirilmişti. Ancak bu davranışın Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) tarafından cezasız kalması pek olası görünmüyor.

Yönetmelikteki net madde: 1 aydan 6 aya kadar diskalifiye

Portekiz Futbol Federasyonu'nun resmi disiplin yönetmeliğinde, milli takım kampını mazeretsiz terk etme durumları için katı kısıtlamalar belirlenmiştir:

«Milli takıma çağrılan bir futbolcu, takım kampını izinsiz terk ederse veya geçerli bir mazereti olmaksızın antrenmana, maça veya milli takımların katıldığı diğer etkinliklere (veya FPF ya da Portekiz'in onurunu korumakla ilgili herhangi bir faaliyete) katılmazsa, bir aydan altı aya kadar süreyle sahalardan men edilir».

Belgeye göre, futbolcuya zorunlu men cezasının yanı sıra sembolik bir mali ceza da öngörülüyor:

  • Mali yaptırım: Oyuncuya 5 ila 10 hesap birimi tutarında para cezası uygulanır.

  • Tutar miktarı: Günümüzde bir birim 102 Euro olarak belirlendiğinden, ceza miktarı yaklaşık 500 ile 1000 Euro arasında bir tutarı oluşturmaktadır.

Taraftarlar ve kamuoyunun tepkisi ikiye bölündü

Ronaldo'nun bu kararı dünya futbolunda büyük tartışmalara yol açtı. Yıllardır milli takımın ana kahramanı olan kaptana karşı bu kez kamuoyunun görüşü tek taraflı değil.

Birçok taraftar ve uzman, en büyük futbolcunun bile takım disiplininin, teknik direktörün ve ülke çıkarlarının üzerinde olamayacağını vurgulayarak Ronaldo'nun kampı terk etmesini açıkça eleştiriyor.

Eğer FPF, yönetmelik şartlarını tam olarak uygularsa, bu diskalifiye Ronaldo'nun sadece milli takımdaki değil, genel olarak resmi maçlardaki katılımını ciddi şekilde etkileyebilir. Futbolcunun kendisi henüz resmi disiplin soruşturmaları hakkında bir açıklama yapmadı.

Cristiano RonaldoPortekiz Futbol Federasyonu (FPF)Portekiz Milli TakımıAl-NassrFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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