Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun sansasyonel açıklamasına nasıl yanıt verdi?

Portekiz milli takımı etrafındaki açık çatışma ve takım kaptanı Cristiano Ronaldo'nun sansasyonel röportajının ardından teknik direktör Jorge Jesus ilk kez kamuoyu önüne çıktı. 72 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, milli takım kampını izinsiz terk eden forvetin ağır suçlamalarına karşı kısa ve soğukkanlı bir yanıt verdi.

Hatırlatmak gerekirse Ronaldo, kapsamlı açıklamasında teknik direktör tarafından verilen sözlerin defalarca tutulmadığını, bu nedenle milli takım kampında daha fazla kalamayacağını açıkça belirtmişti.

Leiria'dan dönen teknik direktör: «Şimdi açıklamayı okuyacağım»

SMTV kanalı muhabirleri, 72 yaşındaki teknik direktörü bir maç izledikten sonra evine dönerken durdurarak yaşanan gergin durum hakkında yorum almaya çalıştı:

Kısa ve temkinli yanıt: «Leiria'da 21 yaş altı milli takımının maçını izledim. Şimdi açıklamayı okuyacağım, söyleyecek bir şeyim yok», şeklinde yanıt verdi Jesus;

Baskı ve sessizlik: Portekiz futbolunun iki büyük figürü arasındaki bu açık çatışma tüm ülke basınını ayağa kaldırmışken, teknik direktör resmi bir değerlendirme yapmayı ertelemeyi tercih etti.

Krizin kökeni: 18 yıllık tarihte ilk kez yedek kalmak

Cristiano Ronaldo ile teknik direktör arasındaki anlaşmazlıklar, Uluslar Ligi kapsamında Norveç'e karşı oynanan dramatik maçın ardından zirveye ulaşmıştı:

18 yılda bir ilk: Bu maçta 41 yaşındaki efsanevi golcü, 18 yıl aradan sonra ilk kez Portekiz milli takımının resmi bir mücadelesini tamamen yedek kulübesinde geçirdi;

Tutulmayan söz: Ronaldo, teknik direktörün kendisinden 30 dakika oynamaya hazır olmasını istediğini, ancak ikinci yarı boyunca ısınmasına rağmen sahaya sürülmediğini ve verilen sözün tutulmadığını ifade etti;

30 Eylül'deki ayrılık: Sonuç olarak Cristiano, 30 Eylül'de takım kampını terk ederek tüm sorumluluğu üstlendiğini ve her türlü cezayı çekmeye hazır olduğunu açıkladı.

Şu anda Portekiz Futbol Federasyonu ve kamuoyu, Jorge Jesus'un Ronaldo'nun açıklamasını tam olarak inceledikten sonra vereceği resmi yanıtı ve takım kaptanının geleceği hakkındaki nihai kararı dikkatle bekliyor.