Havalimanında dramatik gece: Jesus ve Proença, Ronaldo'nun ayrılışını durduramadı

Portekiz milli takımı etrafındaki kriz beklenmedik ve dramatik bir hal alıyor. Danimarka ile oynanacak kritik UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde kampı terk eden 41 yaşındaki kaptan Cristiano Ronaldo’yu geri döndürmek için ülke futbol yönetimi son dakikaya kadar çaba sarf etti.

İspanya’nın saygın Marca gazetesinin özel haberine göre, teknik direktör Jorge Jesus ve Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) Başkanı Pedro Proença, Ronaldo’nun peşinden bizzat Kopenhag Uluslararası Havalimanı’na gittiler.

Yalnız uçak ve geri çevrilemeyen karar

Edinilen bilgilere göre, heyet başkanları golcü oyuncuyu milli takımda kalmaya ve anlaşmazlıkları bir kenara bırakmaya ikna etmeye çalıştı. Ancak yüz yüze yapılan zorlu görüşmeye rağmen Ronaldo kararından dönmedi ve takıma geri dönmeyi kesin bir dille reddetti:

Uçuş programı: Ronaldo’nun özel uçağı yerel saatle yaklaşık 22:15 ’te Kopenhag’a iniş yaptı.

Madrid’e uçuş: Havalimanındaki sonuçsuz görüşmelerin ardından, saat 23:35 ’te uçak, futbolcuyla birlikte İspanya’nın başkentine doğru havalandı. Kaptan buradan Suudi Arabistan’a geçmesi bekleniyor.

6 aylık men cezası riski ve taraftarların bölünmesi

Bu sansasyonel ayrılığın ardından yıldız oyuncuyu ağır yaptırımlar bekliyor. FPF disiplin yönetmeliğine göre, takım kampını izinsiz terk eden futbolcu bir aydan altı aya kadar sahalardan men edilebilir ve para cezasına çarptırılabilir.

Şu anda kamuoyunun bu olaya tepkisi ikiye bölünmüş durumda:

Bir grup taraftar, kaptanın 20 yıllık hizmetini hatırlatarak, teknik direktör Jorge Jesus’un Norveç maçında onu 30 dakika ısındırıp oyuna almamasını bir saygısızlık olarak değerlendiriyor;

Diğer taraf ise milli çıkarların ve takım disiplininin her türlü şahıstan üstün olduğunu vurgulayarak, Ronaldo’nun önemli bir maç öncesinde takımı bırakmasını açık bir ihanet olarak eleştiriyor.

Yönetimin havalimanına gidip ikna çabalarının sonuçsuz kalması, Ronaldo’nun milli formayla çıktığı 234 maç ve 146 gollük rekor kariyerinin bu noktada sona ermiş olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.