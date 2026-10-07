UEFA Uluslar Ligi 4. haftasında Kane Çekya'yı üzdü, Modrić'in takımı ise kaybetti

Avrupa'da UEFA Uluslar Ligi müsabakalarının 4. hafta karşılaşmaları oynandı. Kıta devlerinin yer aldığı maçlar; kıran kırana mücadelelere, önemli geri dönüşlere ve beklenen farklı skorlara sahne oldu.

Son şampiyon İspanya, deplasmanda Hırvatistan engelini aşarak grubundaki liderliğini perçinledi. İngiltere ve İsviçre milli takımları ise rakiplerinin kalesine üçer gol göndererek farklı galibiyetler elde etti.

Hırvatistan — İspanya 1:2: Mikel Merino'dan "geri dönüş" ve duble

Haftanın merkez karşılaşmalarından birinde Hırvatistan, kendi sahasında İspanya'yı ağırladı:

Perišić'in erken golü: Maçın 17. dakikasında tecrübeli Ivan Perišić ev sahibini öne geçirdi (1:0);

Yedekten gelen kahraman: İkinci yarıda Aleix Baena'nın yerine oyuna giren Mikel Merino maçın kahramanı oldu. 61 ve 88. dakikalarda iki kez rakip fileleri havalandırarak İspanya'ya önemli bir galibiyet getirdi (2:1);

Gruptaki durum: 4 maç sonunda 12 puan toplayan Luis de la Fuente'nin öğrencileri 1. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. 3 puanda kalan Hırvatistan ise 3. sırada yer aldı.

Kadrolar:

Hırvatistan: Livaković, Stanišić, Gvardiol, Vušković, Šutalo, Kovačić (Pašalić, 88), Modrić (Petar Sučić, 66), Vlašić (Baturina, 71), Perišić, Jakić, Matanović.

İspanya: Simón, Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri (Zubimendi, 71), Pedri (Pino, 87), Olmo (Fermín López, 71), Baena (Merino, 46), Oyarzabal, Yamal (Muñoz, 78).

İngiltere — Çekya 3:0: Harry Kane'den bir kusursuz performans daha

Wembley'de oynanan karşılaşmada İngilizler, Çek misafirlerine hiçbir şans tanımadı:

Kendi kalesine gol ve Kane'in şovu: 27. dakikada Çek savunmacı Coufal kendi kalesine gol atarken, 40 ve 57. dakikalarda takım kaptanı Harry Kane duble yaptı;

Puan durumu: Bu galibiyetin ardından İngiltere puanını 9'a yükselterek 2. sırada yer alıyor. Çekya ise henüz puanla tanışamayarak 4. sırada kaldı.

Kadrolar:

İngiltere: Pickford, Alexander-Arnold, Hall (Gibbs-White, 72), Quansah, Guéhi (Branthwaite, 63), Anderson (Garner, 63), Lewis-Skelly, Rogers, Eze, Bellingham (Ngumoha, 73), Kane (Calvert-Lewin, 82).

Çekya: Horníček, Granáč, Sláma, Vitík, Coufal (Křišťál, 84), Lingr (Radosta, 46), Král, Šulc, Sadílek, Naderi, Ambros.

İsviçre — Kuzey Makedonya 3:0: %100'lük güven veren sonuç

İsviçre milli takımı da kendi grubunda hatasız ilerlemeye devam ediyor:

Maçın seyri: Fabian Rieder'in 43. dakikadaki golü perdeyi açarken, ikinci yarıda oyuna giren Manzambi (74) ve Dan Ndoye (81) skoru belirledi;

İstatistik: 12 puan toplayan İsviçre grup lideri olurken, 0 puanlı Kuzey Makedonya son sırada kaldı.

4. haftanın diğer maç sonuçları:

İskoçya – Slovenya 1:2 Goller: Christie (31) – Matko (56), Šturm (71). Ev sahibi ekipte Ryan Christie skoru açsa da, Slovenya ikinci yarıda Matko ve Šturm'un golleriyle deplasmanda geri dönüş galibiyeti aldı.

Moldova – Slovakya 0:4 Goller: Strelec (8), Suslov (44), Hancko (60), Haraslín (75). Slovaklar deplasmanda rakibine karşı üstünlük kurarak 4 golle kazandı.

Lüksemburg – Bulgaristan 0:2 Goller: Balov (19), Iliev (34). Bulgaristan milli takımı işi ilk yarıda bitirdi.

Uluslar Ligi'nde bir sonraki hafta maçları Kasım ayında devam edecek ve play-off biletleri ile küme düşme riski olan takımların kaderi netleşecek.