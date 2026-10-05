Portekiz'de Cristiano Ronaldo krizini çözme planı açıklandı

·92·Spor
Portekiz'de Cristiano Ronaldo krizini çözme planı açıklandı

Portekiz milli takımı teknik direktörü Jorge Jesus ve efsanevi kaptan Cristiano Ronaldo arasında yaşanan anlaşmazlık ve yıldız forvetin takım kampından ayrılmasıyla ilgili çıkan söylentilere, Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) Başkanı Pedro Proença resmen yanıt verdi.

Federasyon başkanı, yaşanan durumu futbolun içindeki olağan bir iş süreci ve yanlış anlaşılma olarak nitelendirerek, Ronaldo'nun milli takımdaki yeri, ona duyulan saygı ve geleceği konusunda net ve kesin bir duruş sergiledi.

«Başkan teknik direktörün işine karışmaz, ancak Ronaldo bir markadır»

Pedro Proença, teknik direktör ile oyuncu arasındaki ilişkiye doğrudan müdahale etme niyetinde olmadığını belirterek, Cristiano'nun statüsüne özel vurgu yaptı:

«Bu konu hakkında fazladan bir yorum yapmayacağım. Çünkü bu, teknik direktör ile futbolcular arasında düzenli olarak yaşanan olağan bir iş iletişimidir. Bu, teknik direktörün kendi çalışma alanıdır; Federasyon Başkanı böyle iç meselelere karışmaz.

Ancak şunu unutmamak gerekir: Cristiano Ronaldo tüm zamanların en iyi futbolcusudur. Çeyrek asırdan fazla ömrünü Portekiz futboluna adadı. O, Portekiz milli kimliğinin en büyük sembolüdür. Ona layık olduğu yüksek saygıyı göstermek zorundayız».

Ronaldo neden milli takıma çağrılmaya devam ediyor?

Federasyon başkanı, Cristiano'nun takımdaki yerinin sadece bir isim veya geçmişteki hizmetlerinden ibaret olmadığını, somut sportif kriterlere dayandığını vurguladı:

  • Sportif sonuç önceliklidir: «O, milli takıma sadece ve sadece sportif başarıları nedeniyle çağrılıyor, bunu kimse inkar edemez. Fiziksel olarak hazır olduğu sürece, bu takımın bir parçası olmaya devam edecektir. Cristiano da bunu çok iyi biliyor»;

  • Fedakarlık: Proença, yıldız forvetin kariyerini Dünya Kupası'ndan hemen sonra noktalayabileceğini ancak milli formaya olan sonsuz aşkı nedeniyle milli takımda kalmayı seçtiğini belirtti;

  • Takım birliği: Basın toplantısına katılan futbolcular da kaptanla aralarında güçlü ve kopmaz bir bağ olduğunu açıkça gösterdiler.

Sorun nasıl çözülecek? Üçlü görüşme

Dört önemli resmi maçın galibiyetle tamamlanması ve sportif hedeflere başarıyla ulaşılması nedeniyle artık durumu soğukkanlılıkla değerlendirme zamanı geldi:

  • Tartışma için uygun zaman: Maçların baskısı geçtikten sonra, konuyu sakin bir şekilde ele alma ve yanlış anlaşılmayı tamamen ortadan kaldırma fırsatı doğdu;

  • Çözüm formülü: Federasyon başkanı, bu konunun sadece üçlü bir diyalogla çözülebileceğini vurguladı: FPF yönetimi, teknik direktör ve futbolcular;

  • Nihai karar: «Ronaldo, tüm futbol mirasımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Teknik direktör istediği sürece milli takımda kalacaktır» diyerek sözlerini noktaladı Pedro Proença.

Cristiano RonaldoJorge JesusPortekiz Futbol FederasyonuPedro ProençaMilli Takım
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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