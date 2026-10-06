Jorge Jesus'un açıklamasının ardından Ronaldo Portekiz milli takımına dönmeyi reddetti

Portekiz milli takımında gerçek bir kriz patlak verdi. Al-Nassr forması giyen 41 yaşındaki efsanevi forvet Cristiano Ronaldo teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki milli takıma bir daha dönmeme kararı aldı. Bu gelişmeyi saygın CNN Portugal kanalının tanınmış muhabiri ve gazetecisi Rui Santos duyurdu.

Kaynaklara göre, Ronaldo ile teknik direktör arasındaki gerilim UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki son maçlarda zirveye ulaştı.

Her şey nasıl başladı: Yedek kulübesi ve tutulmayan söz

Yıldız futbolcu ile deneyimli teknik adam arasındaki anlaşmazlık, Uluslar Ligi 2. hafta mücadelesi olan Portekiz - Norveç (2-1) maçında yaşandı:

Oyuna alınmama: Jorge Jesus, Ronaldo'ya maçın son dakikalarında onu oyuna alacağına dair söz vermesine rağmen, 41 yaşındaki forveti tüm maç boyunca yedek kulübesinde tuttu;

Tepki ve kampı terk etme: Bu duruma çok sinirlenen Ronaldo, Danimarka ile oynanan 3. hafta maçı (4-2) öncesinde milli takımın resmi antrenmanına çıkmayı reddetti ve kampı tamamen terk etti.

«Özür dilemek için hiçbir neden görmüyorum»

Anlaşmazlığı yumuşatmak yerine, UEFA Uluslar Ligi 4. hafta maçında Norveç ile oynanan rövanş karşılaşmasının (2-1) ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Jorge Jesus durumu daha da gerdi:

Teknik direktörün net duruşu: Jesus, medya mensuplarının sorularını yanıtlarken, yaşanan olayla ilgili kimseden özür dilemeye niyetinin olmadığını, çünkü bunun için hiçbir neden veya gerekçe görmediğini açıkça belirtti;

Nihai karar: Teknik adamın bu açıklamasından sonra Cristiano Ronaldo bu teknik direktörün yönetiminde milli takıma dönmeme konusunda kesin bir karar aldı.

Dünya futbol efsanesi ile Portekiz milli takımının yeni teknik direktörü arasındaki bu açık çatışma, milli takım çevresindeki atmosferi gererek taraftarlar ve spor uzmanları arasında ciddi tartışmalara yol açıyor.