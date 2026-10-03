De Bruyne ve Lewandowski'nin damga vurduğu gece: UEFA Uluslar Ligi 3. hafta sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nde 3. hafta maçları tüm hızıyla devam ediyor. 2 Ekim akşamı A Ligi'ndeki kritik karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken, Belçika ve Polonya farklı galibiyetlere imza attı.

Avrupa sahalarında oynanan grup maçları, çekişmeli ve sürpriz sonuçlara sahne oldu.

A Ligi: Fransa ve İtalya puanları paylaştı, Belçika Türkiye'yi dağıttı

1. Grup'un kritik mücadelesinde Fransa ve İtalya karşı karşıya geldi. 55. dakikada Michael Olise ev sahibini öne geçirirken, 68. dakikada Alessandro Bastoni skoru eşitledi — 1:1. Maçın sonunda Fransız savunmacı Dayot Upamecano kırmızı kart gördü. Bu beraberliğin ardından Fransa puanını 7'ye, İtalya ise 4'e yükseltti.

Grubun diğer maçında Belçika kendi sahasında Türkiye'yi farklı 3:0 skorla mağlup etti. Kevin de Bruyne iki golle yıldızlaşırken (10, 59. dakikalar), diğer gol ise oyuna sonradan giren Romelu Lukaku'dan (76) geldi. Puanını 6'ya çıkaran Belçika, liderlik takibini sürdürüyor. Türkiye ise henüz puanla tanışamadı (0).

B Ligi: Lewandowski'den resital, Ukrayna'dan sürpriz mağlubiyet

Polonya — Romanya 6:0: Robert Lewandowski'nin adeta şov yaptığı karşılaşmada yıldız forvet hat-trick yaptı (24-p, 47, 86). Ayrıca Zielinski, Bednarek ve rakibin kendi kalesine attığı golle Rumenler kalesinde 6 gol gördü.

Ukrayna — Kuzey İrlanda 0:3: 2. Grup'ta sürpriz bir sonuç alındı; Kuzey İrlanda deplasmanda Ukrayna'yı farklı mağlup ederek puanını 7'ye çıkardı.

Macaristan — Gürcistan 1:0: Kerkez'in 35. dakikada attığı tek gol, Macarlara kritik üç puanı getirdi.

Bosna Hersek — İsveç 1:1: Gyökeres'in golüne (61) ev sahibi ekip Alaybegovic (80) ile yanıt verdi.

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