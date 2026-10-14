Türk devletleri için "Türk Kupası" turnuvası başlatılıyor: Yeni turnuvanın detayları

Asya'nın en güçlü takımlarından biri olan Özbekistan milli futbol takımı, yakın gelecekte yeni ve prestijli bir uluslararası turnuvada yer alabilir. Türkiye'nin önde gelen TRT Haber kaynaklarına göre, Türk dünyası milli takımlarını bir araya getirecek "Türk Kupası" adlı futbol turnuvasının kurulması için resmi girişim başlatıldı.

Bu girişim hakkında Türkiye'nin iktidar partisi Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu açıklamalarda bulundu. Zorlu'ya göre, Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yeni turnuvanın konsepti üzerinde çalışmalar başlatıldı.

İki yılda bir: Turnuva formatı nasıl olacak?

Yeni oluşturulan futbol projesi bir dizi önemli unsuru içeriyor:

Periyot: "Türk Kupası" turnuvasının düzenli olarak iki yılda bir düzenlenmesi planlanıyor;

Temel amaç: Türk devletleri arasındaki spor ilişkilerini güçlendirmek, milli takımlara ek uluslararası maç tecrübesi kazandırmak ve bölgesel futbol seviyesini yükseltmek;

Organizasyon: Turnuvanın Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde uluslararası standartlarda düzenlenmesi hedefleniyor.

Hangi ülkelerin milli takımları katılacak?

Turnuvaya, Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) üye ve gözlemci statüsündeki ülkelerin milli takımları davet edilecek:

Tam üye ülkeler: Özbekistan, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan;

Gözlemci statüsündeki ülkeler: Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs.

Özbekistan ve Türkiye gibi kıtanın güçlü takımlarının yanı sıra Avrupa'nın önemli temsilcisi Macaristan'ın katılımının, "Türk Kupası"nın sportif seviyesini ve prestijini önemli ölçüde artırması bekleniyor.