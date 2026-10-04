Zagreb'de şok: İngiltere, Hırvatistan ağlarını 7 golle havalandırdı!

·0·Spor
Zagreb'de şok: İngiltere, Hırvatistan ağlarını 7 golle havalandırdı!

UEFA Uluslar Ligi 3. hafta mücadelesinde sansasyonel ve tarihi bir skor kaydedildi. Deplasmanda Hırvatistan'a konuk olan İngiltere Milli Takımı, rakibini 7-0 mağlup ederek turnuva tarihindeki en farklı galibiyetlerden birine imza attı.

Luka Modrić önderliğindeki Hırvatlar, kendi sahalarında İngilizlerin yoğun baskısı karşısında çaresiz kaldı.

Harry Kane ve Saka'dan duble, tarihi skor

Karşılaşma ilk dakikalardan itibaren İngiltere'nin tam hakimiyetinde geçti:

  • 8. ve 53. dakikalar: Kaptan Harry Kane perdeyi açtı ve ikinci yarıda dublesini tamamladı.

  • 21. ve 39. dakikalar: Jude Bellingham ve Anthony Gordon, rakip savunmayı şoke ederek farkı açtı.

  • 45. ve 68. dakikalar: Bukayo Saka, kanattaki etkili oyununu iki şık golle süsledi.

  • 87. dakika: Oyuna sonradan giren Morgan Rogers skoru belirledi: 0-7!

Hırvatistan teknik heyeti ikinci yarının başında üç oyuncu değişikliği yapsa da oyunun gidişatını değiştiremedi.

Puan durumu

Bu galibiyet, İngilizler için grup aşamasında büyük önem taşıyor:

  • İngiltere 6 puan ve averajla grupta 2. sırada yer alıyor.

  • İspanya ise 6 puanla grubun lideri konumunda.

  • Hırvatistan 3 puanla 3. sırada kaldı.

  • Çekya ise henüz puanla tanışamadı.

Uluslar Ligi. 3. Hafta

Hırvatistan – İngiltere 0-7

Goller: Kane (8, 53), Bellingham (21), Gordon (39), Saka (45, 68), Rogers (87).

  • Hırvatistan: Livaković, Stanišić (Šutalo, 76), Vušković, Gvardiol, Perišić, P. Sučić (Pašalić, 46), Kovačić, Modrić (Jakić, 57), Ivanović, Baturina (Vlašić, 46), Musa (Matanović, 46).

  • İngiltere: Pickford, Hall (Lewis-Skelly, 79), Scott (Garner, 70), Konsa, Quansah, Guéhi, Saka, Anderson (Gibbs-White, 79), Bellingham, Gordon (Eze, 70), Kane (Rogers, 70).

HırvatistanİngiltereLuka ModrićHarry KaneUEFA Uluslar Ligi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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