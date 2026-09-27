Hollanda Belgrad'da Sırbistan'ı devirdi, Danimarka ve Avusturya'dan net galibiyetler!

UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 2. hafta kapsamında Avrupa'nın birçok sahasında heyecan dolu ve çekişmeli maçlar oynandı. Haftanın merkez mücadelelerinden birinde Hollanda milli takımı, Belgrad deplasmanında Sırbistan ile karşılaştı ve 2-1'lik skorla kritik bir galibiyet elde etti. "Portakallar"ın başarısında forvet Meerdink gerçek bir kahramana dönüşerek 30. dakikada penaltıdan perdeyi açtı ve 69. dakikada dublesini tamamlayarak takımına değerli 3 puanı kazandırdı.

Ev sahibi ekipte Luka Jović'in ikinci yarının başında attığı gol Sırpları mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi. Günün diğer ilgi çekici karşılaşmalarında ise Danimarka kendi sahasında Galler'i 2-0'lık net bir skorla mağlup ederken, Avusturya milli takımı Kosova kalesine üç gol göndererek maçı 3-1'lik parlak bir galibiyetle noktaladı.

«Meerdink resitali, Sırbistan'ın direnci ve Danimarka'nın geri dönüşü»: 2. haftanın 5 ana noktası

Uluslar Ligi 2. haftasında kaydedilen en önemli resmi veriler:

Hollanda'danönemli deplasman galibiyeti: «Portakallar» zorlu deplasmanda Sırbistan'ı 2-1 ile geçti;

Meerdink'in belirleyici dublesi: 30 ve 69. dakikalarda rakip fileleri iki kez havalandıran forvet, maçın adamı seçildi;

Danimarka'dan güven veren rehabilitasyon: Kendi evinde Galler'i ağırlayan Danimarkalılar, Davies'in kendi kalesine attığı gol ve Isaksen'in isabetli vuruşuyla 2-0 kazandı;

Avusturya'nın Kosova karşısındaki görkemli yürüyüşü: Affengruber, Adamu ve Chukwuemeka'nın golleri Avusturya'ya 3-1'lik önemli bir üstünlük sağladı;

Gruplardaki rekabetin kızışması: Alınan sonuçlar grup puan durumundaki dengeleri değiştirerek play-off yarışı için rekabeti zirveye taşıdı.

UEFA Uluslar Ligi: 2. haftadaki maçlar ve gol istatistikleri

Oynanan merkez maçların sonuçları ve gol sahiplerinin karşılaştırması:

Maç ve Eşleşmeler Final Skoru Gol Sahipleri Maçın belirleyici faktörü Sırbistan — Hollanda 1 : 2 Jović (46') — Meerdink (30' pen, 69') Meerdink'in soğukkanlılığı ve kontra ataktaki isabeti Danimarka — Galler 2 : 0 Davies (53' kk), Isaksen (66') Tam saha kontrolü ve Galler savunması üzerindeki baskı Avusturya — Kosova 3 : 1 Affengruber (23'), Adamu (45+2'), Chukwuemeka (61') — Zhegrova (83' pen) İlk yarıdaki aktif oyun ve hücumların yüksek verimliliği

Futbol ekspertizi: Neden bu galibiyetler grup kaderi için belirleyici öneme sahip?

Uluslararası spor uzmanları, taktik analistler ve yorumcuların sonuçları:

«Hollanda'nın taktiksel esnekliği»: Belgrad'daki ateşli atmosferde Sırpların baskısına rağmen Hollandalılar top kontrolünü koruyarak kanatlardan geliştirdikleri ataklarla rakip savunmayı aşmayı başardı; Meerdink'in ikinci golü takımın soğukkanlı klasını gösterdi;

Danimarka'nın hatalardan çıkardığı dersler: 1. haftada Norveç'e karşı alınan dramatik mağlubiyetin (2-3) ardından Danimarkalılar taraftarı önünde savunmayı önemli ölçüde toparladı ve Galler'in hızlı ataklarını tamamen etkisiz hale getirdi;

Avusturya'da nesil değişimi: Chukwuemeka ve Adamu gibi genç yeteneklerin golleri, Avusturya milli takımında Ralf Rangnick tarzı yüksek pres ve hızlı hücumların meyvelerini verdiğini gösteriyor.

Sizce Hollanda milli takımı bu galibiyet serisini sürdürerek Uluslar Ligi'nde «Dörtlü Final»e kalabilir mi? Sırbistan'a karşı duble yapan Meerdink, «Portakallar»ın yeni golcüsü olabilir mi? Kişisel analizlerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşın, Avrupa futbolunun bu sıcak akşamına dair makalemizi tüm futbolseverlerle paylaşın!